Можно ли праздновать день рождения тем, кто родился в пост: ответ священника

В течение года верующие придерживаются нескольких постов, среди которых Великий, Успенский и Рождественский. Однако нередко люди должны праздновать день рождения в этот период.

Во время поста важно придерживаться определенных пищевых ограничений, в частности не употреблять продукты животного происхождения, и отказаться от развлечений. Впрочем, многие люди интересуются, можно ли тогда отмечать день рождения, если он приходится на пост. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео священника Юлиана Тимчука.

Смотрите также Можно ли в пост есть вареную колбасу: объяснение священника

Можно ли праздновать день рождения во время поста

По словам священника Юлиана Тимчука, верующим можно отмечать свой день рождения в пост. В Библии нет прямого запрета на это, поэтому важен не факт празднования, а то, как именно христиане его проводят. Хоть во время поста люди придерживаются сдержанного образа жизни, не стоит отказываться от радости и благодарности за еще один прожитый год.

Священник заметил, что именинник должен начать свой день рождения с благодарности Господу, прочитав особую молитву, и размышлений над пройденным путем. Однако празднование не обязательно должно быть громким застольем с развлечениями. Вместо этого оно может быть скромным, но искренним.

Можно пригласить друзей, пообщаться, в этом ничего плохого нет. Праздновать день рождения в пост можно и нужно,

– заверил Юлиан Тимчук.

Можно ли в пост крестить ребенка

Православная церковь Украины не запрещает крещение детей в пост. Это Святое Таинство имеет глубокое значение и не зависит от определенных периодов года. Главной целью крещения является начало новой духовной жизни.

Кроме этого, этот процесс означает признание своей веры в Иисуса Христа, поэтому не стоит привязывать его к определенным датам, в частности поста. Впрочем, празднование после крещения малыша должно быть скромным, без громких застолий.