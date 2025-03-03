Главные запреты Великого поста 2025: что категорически нельзя делать в этот период

Сегодня, 3 марта, для верующих начинается Великий пост. Он стартует перед Пасхой и длится 48 дней.

В этом году Великий пост завершится в субботу, 19 апреля. Что нельзя делать в этот период – рассказывает 24 Канал.

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Великий пост 2025: главные запреты

В течение 48 дней верующие придерживаются ряда запретов, которые помогают им приблизиться к Богу и очиститься от греховных привычек. Основное ограничение Великого поста касается рациона. Верующим запрещается есть мясо, молочные продукты, яйца и рыбу. Зато христианам следует употреблять овощи, фрукты, крупы, хлеб и орехи.

Кроме этого, в период поста стоит воздерживаться от громких празднований, танцев и развлечений, ведь это время, которое надо посвятить молитвам и чтению Священного Писания. Особенно важно контролировать свои эмоции, избегать ссор, конфликтов, зависти и гнева. В Великий пост также рекомендуется воздерживаться от курения, употребления алкоголя и других привычек, которые могут вредить здоровью или вызвать зависимость.

В то же время в пост стоит избегать расточительства, вместо этого деньги можно направить на благотворительность – помочь нуждающимся, поддержать благотворительные организации или церковь. К тому же в период поста важно не сквернословить, сплетничать, врать и оскорблять.

Великий пост 2025 / Фото Freepik

Кто может не поститься

Великий пост могут не соблюдать люди, которые находятся в прифронтовых территориях, в частности военные и гражданские. Они занимаются важным трудом, поэтому не имеют возможности полноценно питаться. В то же время от поста освобождаются христиане с серьезными хроническими заболеваниями, которым ограничение в еде может серьезно навредить. К тому же не стоит этого придерживаться беременным женщинам и матерям, которые кормят новорожденных, и детям до 14 лет.