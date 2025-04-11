Что нельзя делать в Вербную субботу 2025: важные запреты этого дня

Вербная суббота предшествует одному из важных христианских праздников – Входа Господня в Иерусалим. Именно в этот день верующие придерживаются особых правил и запретов, чтобы не привлечь беды.

Что нельзя делать в Вербную субботу и какова ее история – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в Вербную субботу 2025 года

По народным поверьям, в Вербную субботу нельзя занимать деньги в долг, поскольку существует высокий риск навлечь финансовые трудности на весь год. Также не рекомендуется стричь волосы или ногти, потому что тогда лишитесь успеха во всех начинаниях. Кроме этого, христианам стоит воздержаться от домашних дел, среди как стирка и уборка, поскольку существует риск лишиться собственного счастья. К тому же не следует заниматься рукоделием, в частности вышиванием и вязанием, потому что тогда сократите себе продолжительность жизни.

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В этот день также нельзя отправляться в дальние путешествия и переезжать в другой город, потому что существует риск неудач на новом месте. В то же время не стоит сквернословить, сплетничать, завидовать и желать другим зла. Ведь тогда привлечете негативную энергию в семью.

Что нельзя делать в Вербную субботу 2025 / Фото Freepik

Вербная суббота 2025: история праздника

Вербную субботу еще также называют Лазаревой, в честь святого Лазаря, которого воскресил Иисус Христос. Мужчина жил недалеко от Иерусалима вместе со своими сестрами и был другом Спасителя. Однажды Лазарь сильно заболел и вскоре умер. Как только Иисус узнал об этом, то сразу отправился в Вифанию, село, где жил святой. Через четыре дня Христос прибыл к гробнице друга и приказал убрать камень, который закрывал вход в пещеру. В этот момент Сын Божий сказал: "Лазарь! Иди прочь" – и человек неожиданно воскрес.

Об этом событии сразу узнали другие люди, поэтому на следующий день, в Вербное воскресенье, когда Христос прибыл в Иерусалим, Его встретили с большой радостью.