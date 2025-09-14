Сегодня, 14 сентября, в Украине чествуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В этот день принято вспоминать поиски и обретение святыни царицей Еленой.

LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Воздвижением Креста Господня в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которым хотите пожелать всего наилучшего в этот праздник.

Воздвижение Креста Господня 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Поздравляем с праздником Воздвижения Креста Господня. Желаем огромного счастья вам и вашим близким, неутомимой веры и светлой надежды, неисчерпаемой любви и непобедимого желания делать добрые дела. Пусть Господь вас хранит, а каждый день в жизни для вас будет радостным и блаженным!

Пусть в этот важный христианский праздник все наши молитвы будут услышаны, в семьях царит мир и благодать, а злые взгляды обходят вас стороной. Желаю здоровья, добрых помыслов и Божьего милосердия!

Нехай Господь береже від проблем,

І позбавить від складних дилем,

Нехай подарує спокій і добро,

І нехай всюди панує щира любов!

Нехай тебе береже Хрест від зла,

І нехай відступить чимдалі темрява,

Буде він тебе направляти,

Шлях тобі завжди освячувати!

Воздвиження Хреста Господнього

Ми разом святкуємо сьогодні!

Нехай захищає вас Всевишній

Від бід, турбот і тривоги лишньої!

Нехай віра в серці вогником

Горить завжди – і вдень, і вночі,

Любіть ближніх і цінуєте.

І Хрест Животворний шануйте!

В День Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня у нас есть повод и для скорби, и для радости. Иисус был распят на кресте и страдал за наши грехи, но этот крест был дарован людям как олицетворение огромной веры, как символ христианства. Пусть крепнет вера ваша, а все страдания утешатся крестом животворящим!

По случаю величественного религиозного праздника примите самые искренние поздравления! Пусть этот торжественный праздник принесет добро, достаток, уют и Господнюю благодать в ваши дома. Пусть слово Божие наполнит ваши сердца любовью, искренностью и надеждой на лучшее будущее. Пусть Всемилостивый Господь дарует нам мир и покой на нашей родной земле, защитит от жизненных невзгод, поможет в осуществлении светлых замыслов и вдохновляет всех вас на добрые дела на благо и благополучие наших семей и всей Украины!

У всі сторони світу

Звернена Святиня –

Животворний Хрест

Споруджений на твердині.

Він зцілить, направить

На світлий шлях благий,

Щоб життя твоє прославити

І подарувати спокій!

З Воздвиженням Хреста вас усіх вітаю.

Віри сильної в душі бажаю.

Нехай це допоможе перемогти вам біди та нещастя.

Сила потужна Хреста вам подарує щастя.

З Воздвиженням я вас вітаю,

Нехай Господь освітлює вам путь.

Нехай Хрест Його від бід завжди рятує,

І не дає кудись не туди вам завернуть.