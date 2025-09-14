Сьогодні, 14 вересня, в Україні вшановують Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. У цей день заведено згадувати пошуки і віднайдення святині царицею Оленою.

LifeStyle24 підготував щирі привітання з Воздвиженням Хреста Господнього у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, яким хочете побажати всього найкращого у це свято.

Воздвиження Хреста Господнього 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаємо зі святом Воздвиження Хреста. Бажаємо величезного щастя вам і вашим близьким, невтомної віри і світлої надії, невичерпної любові і непереможного бажання робити добрі справи. Нехай Господь вас береже, а кожен день в житті для вас буде радісним та блаженним!

***

Нехай у це важливе християнське свято всі наші молитви будуть почуті, в сім'ях панує мир і благодать, а злі погляди обходять вас стороною. Бажаю здоров'я, добрих помислів і Божого милосердя!

Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Нехай Господь береже від проблем,

І позбавить від складних дилем,

Нехай подарує спокій і добро,

І нехай всюди панує щира любов!

Нехай тебе береже Хрест від зла,

І нехай відступить чимдалі темрява,

Буде він тебе направляти,

Шлях тобі завжди освячувати!

Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Воздвиження Хреста Господнього

Ми разом святкуємо сьогодні!

Нехай захищає вас Всевишній

Від бід, турбот і тривоги лишньої!

Нехай віра в серці вогником

Горить завжди – і вдень, і вночі,

Любіть ближніх і цінуєте.

І Хрест Животворний шануйте!

Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2025 / Колаж LifeStyle24

***

У День Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього у нас є привід і для скорботи, і для радості. Ісус був розп'ятий на хресті і страждав за наші гріхи, але цей хрест був дарований людям як уособлення величезної віри, як символ християнства. Нехай міцніє віра ваша, а всі страждання втішаться хрестом животворящим!

Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З нагоди величного релігійного свята прийміть найщиріші вітання! Нехай цей урочистий празник принесе добро, достаток, затишок та Господню благодать у ваші оселі. Хай слово Боже наповнить ваші серця любов'ю, щирістю та надією на краще майбутнє. Нехай Всемилостивий Господь дарує нам мир і спокій на нашій рідній землі, захистить від життєвих негараздів, допоможе у здійсненні світлих задумів та надихає всіх вас на добрі справи на благо та добробут наших родин і усієї України!

***

У всі сторони світу

Звернена Святиня –

Животворний Хрест

Споруджений на твердині.

Він зцілить, направить

На світлий шлях благий,

Щоб життя твоє прославити

І подарувати спокій!

Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Воздвиженням Хреста вас усіх вітаю.

Віри сильної в душі бажаю.

Нехай це допоможе перемогти вам біди та нещастя.

Сила потужна Хреста вам подарує щастя.

З Воздвиженням я вас вітаю,

Нехай Господь освітлює вам путь.

Нехай Хрест Його від бід завжди рятує,

І не дає кудись не туди вам завернуть.