З Воздвиженням Хреста Господнього 2025: теплі привітання у картинках, прозі й віршах
- 14 вересня в Україні відзначають Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього.
- LifeStyle24 підготував привітання з святом у картинках, прозі й віршах для близьких та друзів.
Сьогодні, 14 вересня, в Україні вшановують Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. У цей день заведено згадувати пошуки і віднайдення святині царицею Оленою.
LifeStyle24 підготував щирі привітання з Воздвиженням Хреста Господнього у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, яким хочете побажати всього найкращого у це свято.
Воздвиження Хреста Господнього 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Вітаємо зі святом Воздвиження Хреста. Бажаємо величезного щастя вам і вашим близьким, невтомної віри і світлої надії, невичерпної любові і непереможного бажання робити добрі справи. Нехай Господь вас береже, а кожен день в житті для вас буде радісним та блаженним!
***
Нехай у це важливе християнське свято всі наші молитви будуть почуті, в сім'ях панує мир і благодать, а злі погляди обходять вас стороною. Бажаю здоров'я, добрих помислів і Божого милосердя!
***
Нехай Господь береже від проблем,
І позбавить від складних дилем,
Нехай подарує спокій і добро,
І нехай всюди панує щира любов!
Нехай тебе береже Хрест від зла,
І нехай відступить чимдалі темрява,
Буде він тебе направляти,
Шлях тобі завжди освячувати!
***
Воздвиження Хреста Господнього
Ми разом святкуємо сьогодні!
Нехай захищає вас Всевишній
Від бід, турбот і тривоги лишньої!
Нехай віра в серці вогником
Горить завжди – і вдень, і вночі,
Любіть ближніх і цінуєте.
І Хрест Животворний шануйте!
***
У День Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього у нас є привід і для скорботи, і для радості. Ісус був розп'ятий на хресті і страждав за наші гріхи, але цей хрест був дарований людям як уособлення величезної віри, як символ християнства. Нехай міцніє віра ваша, а всі страждання втішаться хрестом животворящим!
***
З нагоди величного релігійного свята прийміть найщиріші вітання! Нехай цей урочистий празник принесе добро, достаток, затишок та Господню благодать у ваші оселі. Хай слово Боже наповнить ваші серця любов'ю, щирістю та надією на краще майбутнє. Нехай Всемилостивий Господь дарує нам мир і спокій на нашій рідній землі, захистить від життєвих негараздів, допоможе у здійсненні світлих задумів та надихає всіх вас на добрі справи на благо та добробут наших родин і усієї України!
***
У всі сторони світу
Звернена Святиня –
Животворний Хрест
Споруджений на твердині.
Він зцілить, направить
На світлий шлях благий,
Щоб життя твоє прославити
І подарувати спокій!
***
З Воздвиженням Хреста вас усіх вітаю.
Віри сильної в душі бажаю.
Нехай це допоможе перемогти вам біди та нещастя.
Сила потужна Хреста вам подарує щастя.
З Воздвиженням я вас вітаю,
Нехай Господь освітлює вам путь.
Нехай Хрест Його від бід завжди рятує,
І не дає кудись не туди вам завернуть.