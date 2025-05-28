28 мая, 15:33
Что нельзя делать в день Вознесения Господня 2025: главные запреты этого праздника
Основні тези
- Вознесение Господне 2025 года приходится на 29 мая.
- В этот день соблюдают важные запреты, чтобы не притянуть беду в семью.
В этом году 29 мая украинцы празднуют Вознесение Господне. В этот праздник действуют важные запреты, которых следует придерживаться, чтобы не навлечь беды.
Обычно праздник Вознесения Господня приходится на 40-й день после Воскресения Христова. О запретах этого дня – рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя делать в Вознесение Господне 2025
- Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
- Не стоит брать в руки острые предметы, среди которых нож, серп, топор и ножницы.
- Не следует спорить, ссориться и ругаться.
- Не рекомендуется сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и думать о плохом.
- Нельзя стричь волосы и ногти.
- Не стоит иметь дело с шерстью и касаться шерстяных нитей.
- Не следует обижать близких людей и рассказывать чужие секреты.
- Не рекомендуется брать или занимать деньги в долг.
- Нельзя жениться и справлять свадьбу.
- Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
- Не следует посещать кладбища и вспоминать умерших.
Народные приметы
- Если сегодня собрать росу, то она сможет вылечить больных и подарить молодым девушкам красоту.
- Если на Вознесение Господне пойдет дождь, то летом часто будет непогода.
- Если сегодня на улице тепло, то такая же погода будет и в июне.
- Если в этот день пойти купаться к реке, то будете здоровыми весь год.
- Если услышите гром, то ожидать хорошего урожая не стоит.
- Если на улице солнечно, то в этом году будет обильный урожай.
- Если помочь нуждающемуся в этот день, то целый год не будете иметь никаких финансовых трудностей.