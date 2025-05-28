Что нельзя делать в день Вознесения Господня 2025: главные запреты этого праздника

В этом году 29 мая украинцы празднуют Вознесение Господне. В этот праздник действуют важные запреты, которых следует придерживаться, чтобы не навлечь беды.

Обычно праздник Вознесения Господня приходится на 40-й день после Воскресения Христова. О запретах этого дня – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в Вознесение Господне 2025

Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Не стоит брать в руки острые предметы, среди которых нож, серп, топор и ножницы.

Не следует спорить, ссориться и ругаться.

Не рекомендуется сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и думать о плохом.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Не стоит иметь дело с шерстью и касаться шерстяных нитей.

Не следует обижать близких людей и рассказывать чужие секреты.

Не рекомендуется брать или занимать деньги в долг.

Нельзя жениться и справлять свадьбу.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Не следует посещать кладбища и вспоминать умерших.

Вознесение Господне 2025 / Фото Pinterest

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