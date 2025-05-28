Обычно праздник Вознесения Господня приходится на 40-й день после Воскресения Христова. О запретах этого дня – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в Вознесение Господне 2025

  • Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
  • Не стоит брать в руки острые предметы, среди которых нож, серп, топор и ножницы.
  • Не следует спорить, ссориться и ругаться.
  • Не рекомендуется сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и думать о плохом.
  • Нельзя стричь волосы и ногти.
  • Не стоит иметь дело с шерстью и касаться шерстяных нитей.
  • Не следует обижать близких людей и рассказывать чужие секреты.
  • Не рекомендуется брать или занимать деньги в долг.
  • Нельзя жениться и справлять свадьбу.
  • Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
  • Не следует посещать кладбища и вспоминать умерших.

Вознесение Господне 2025Вознесение Господне 2025 / Фото Pinterest

Народные приметы

  • Если сегодня собрать росу, то она сможет вылечить больных и подарить молодым девушкам красоту.
  • Если на Вознесение Господне пойдет дождь, то летом часто будет непогода.
  • Если сегодня на улице тепло, то такая же погода будет и в июне.
  • Если в этот день пойти купаться к реке, то будете здоровыми весь год.
  • Если услышите гром, то ожидать хорошего урожая не стоит.
  • Если на улице солнечно, то в этом году будет обильный урожай.
  • Если помочь нуждающемуся в этот день, то целый год не будете иметь никаких финансовых трудностей.