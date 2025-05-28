Зазвичай свято Вознесіння Господнього припадає на 40-й день після Воскресіння Христового. Про заборони цього дня – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити у Вознесіння Господнє 2025

Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не варто брати в руки гострі предмети, серед яких ніж, серп, сокира та ножиці.

Не слід сперечатися, сваритися та лаятися.

Не рекомендується лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та думати про погане.

Не можна стригти волосся та нігті.

Не варто мати справу з шерстю та торкатися вовняних ниток.

Не слід ображати близьких людей та розповідати чужі секрети.

Не рекомендується брати або позичати гроші в борг.

Не можна одружуватися та справляти весілля.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не слід відвідувати кладовища та згадувати померлих.

Вознесіння Господнє 2025 / Фото Pinterest

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