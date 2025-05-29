Сегодня – Вознесение Господне 2025: история и традиции праздника

Сегодня, 29 мая, верующие празднуют один из самых главных церковных праздников Вознесение Господне. Традиционно он приходится на сороковой день после Пасхи.

О традициях, обычаях и истории этого праздника – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

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Традиции и обычаи в день Вознесения Господня 2025

На Вознесение Господне люди обязательно идут в церковь. Считается, что в этот день Господь слышит молитвы и просьбы всех верующих, поэтому важно обращаться к Иисусу Христу искренне. В то же время верующим стоит посвятить время благотворительности и помогать нуждающимся. Говорят, что в этот день Господь ходит по улицам в образе нищего, поэтому не следует отказывать бедным.

Что интересно, в день Вознесения Господня верующие прекращают здороваться "Христос Воскрес!" и возвращаются к традиционному приветствию "Слава Иисусу Христу!".

В Украине в этот день также принято выпекать "лесенки" – обрядовое печенье в форме ступенек, которые символизируют путь Иисуса на небеса. Люди верили, что именно в этот день земля "отдыхает", поэтому не работали на поле и не занимались тяжелым физическим трудом. В некоторых украинских селах также существовала традиция вывешивать на дверях зелень или цветы в знак Божьего благословения.

Вознесение Господне / Фото Pinterest

Вознесение Господне 2025: история праздника

Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос явился апостолам после Своего Воскресения. Он собрал всех своих учеников на горе Елеон, где благословил их. После этого Спаситель поднялся на небеса, завершив земной путь.

Через некоторое время к апостолам пришли два ангела, которые рассказали, что Христос вернется еще раз. Именно поэтому Вознесение Господне символизирует победу жизни над смертью и надежду на Его будущее возвращение.