Со Всемирным днем студента 2025: лучшие поздравления в картинках и словах
- Всемирный день студента отмечается 15 октября в честь индийского ученого Абдул Калама.
- Редакция подготовила поздравления для студентов в картинках, прозе и стихах.
Ежегодно 15 октября отмечают Всемирный день студента. Этот праздник возник в Индии в честь Абдул Калама, 11-го президента страны и выдающегося ученого.
Что интересно, в Украине День студента также празднуют 17 ноября. Дело в том, что именно эту дату установил Указ второго президента Украины Леонида Кучмы от 1999 года, пишет LifeStyle24 со ссылкой на Официальный портал Верховной Рады.
Традиционно во Всемирный день в университетах проводятся различные тематические мероприятия, в частности лекции, мастер-классы, конференции и тому подобное. По случаю праздника наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и близким, которые наслаждаются студенческой жизнью.
Всемирный день студента 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Студенчество – лучший период жизни. Желаю вам почувствовать все его преимущества.
Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам направлять весь энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от нее все. Пусть годы, пролетающие так быстро, оставят в вашей памяти радостные и позитивные впечатления!
***
Во Всемирный день студента желаю, чтобы ночи над учебниками всегда приносили желаемый результат, стипендия позволяла весело отдыхать с друзьями, а полученные знания открыли путь к настоящим вершинам!
***
З Днем студента вас вітаю!
Неодмінно побажаю,
Щоб легким було навчання,
Виправдало сподівання,
Щоб нудьга не дошкуляла,
Була пруха і халява,
Швидко всі "хвости" здавати
Та на лекціях не спати,
Щоб завжди смачненько їсти
І легко складати іспит,
Сумувать не довелось,
Дуже весело жилось!
***
У Всесвітній день студентів
Бажаю радісних моментів,
Веселощів, емоцій виру,
Насолодитись святом щиро!
Дається легко хай наука,
У біді хай друг протягне руку,
Хай все виходить, все вдається,
Фортуна хвостиком хай в'ється!
***
Друг! Поздравляю тебя со Всемирным днем студента! Мы с тобой прекрасно знаем, что такое настоящее студенческое братство, когда один за всех и все за одного! Поэтому предлагаю отметить День студента также клево, безумно и весело. Ведь студенческие годы – самые лучшие! Их надо прожить так, чтобы потом всю жизнь вспоминать и смеяться!
***
Поздравляю со Всемирным днем студента! Желаю тебе успехов в учебе, в дальнейшей работе и во всех делах. Пусть студенческие годы запоминаются не только бессонными изнурительными сессиями, но и такими веселыми праздниками, как День студента!
***
Чудове свято день студента,
Вітаю щиро від душі,
Хай будуть радісні моменти,
Дні в універі хороші,
Не лаять викладачачі суворі,
І ставлять заліки завжди,
Нехай весна буде на дворі,
Та в вашій молодій душі,
Нехай зіркові перспективи
Осяють шлях ваш непростий,
Щоб покоряючи науки,
Здобуть диплом свій золотий!
***
Хай юність буде світлою,
Із мріями в душі,
З ентузіазмом й радістю
Ти по життю іди,
Студенте, привітаємо,
Хай в серці буде рай,
Навчайся з задоволенням
І цілей досягай!
Для написания материала использованы источники: Побажайко и WishYou.