8 марта уже скоро: будет ли дополнительный выходной по случаю праздника

Через несколько дней украинцы будут отмечать Международный женский день. В 2025 году 8 марта приходится на субботу.

До начала полномасштабного вторжения граждане имели дополнительный выходной в этот день. Впрочем, стоит ли в этом году ожидать подобного – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" от 15 марта 2022 года.

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Будет ли дополнительный выходной 8 марта 2025 года

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение против нашего государства. В Украине продолжается военное положение, поэтому все дополнительные выходные отменяются. Итак, 10 марта украинцы будут работать. Однако работодатели могут сделать выходной или сократить рабочий день для своих работников, если захотят.

Стоит отметить, что Президент Украины Владимир Зеленский продлил действие военного положения в государстве до 9 мая 2025 года. После Международного женского дня люди традиционно День Службы Безопасности Украины, который приходится на 25 марта. Дополнительный выходной в этот день также отменят, поскольку еще продлится военное положение в Украине.

Дополнительный выходной 8 марта 2025 года / Фото Freepik

Когда украинцы будут отдыхать в марте 2025 года

В марте в Украине, как и в предыдущие месяцы, выходными будут только суббота и воскресенье. Украинцы будут отдыхать 10 дней, а именно 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 марта, а работать будут 21 день – 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28.