Диво перед Великоднем: що буде, якщо не зійде Благодатний вогонь

Щороку напередодні Великодня в Єрусалимі відбувається сходження Благодатного вогню. Величезна кількість вірян очікує на це диво, яке символізує Воскресіння Господнє, появу Ісуса Христа на Землі.

Саме полум'я традиційно передають у кожен куточок світу. Що станеться, якщо Благодатний вогонь не зійде – розповідає LifeStyle24.

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Що буде, якщо не зійде Благодатний вогонь

Багато вірян сприймають можливу відсутність вогню як знак або попередження. Деякі святі отці висловлювали думку, що якщо полум'я одного разу не зійде, то це може бути ознакою наближення кінця світу або духовного занепаду людства.

Саме у такий спосіб Господь попередить, що часу на покаяння майже не залишилося. Проте досі немає задокументованих підтверджень, що Благодатний вогонь колись не зійшов.

Сходження Благодатного вогню / Фото "Слово і Діло"

Коли сходить Благодатний вогонь у 2025 році

Церемонія сходження Благодатного вогню проводиться у Велику суботу, напередодні Воскресіння Христового, у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Цьогоріч це станеться 19 квітня.

Ввечері напередодні Великої суботи в храмі гасять абсолютно всі джерела вогню, зокрема свічки та лампади. Вранці наступного дня делегації всіх християнських церков починають оглядати Кувуклію – каплицю, зведену над самим Гробом Господнім. Після перевірки її запечатують, щоб унеможливити будь-яке втручання та розпочинають церковну ходу. Згодом виходить Єрусалимський патріарх з 33 свічками та починає читати молитви. Та лише після цього сходить Благодатний вогонь, а лампадки з полум'ям розвозять в різні країни.