Чи можна християнам вірити у забобони: пояснення священника УГКЦ

У сучасному світі багато людей досі дотримуються різноманітних забобонів. Зокрема, уникають "нещасливих" чисел, остерігаються чорних котів чи звертаються до ворожок.

Водночас деякі віряни цікавляться, чи можна християнам вірити у прикмети та забобони. Що каже про це церква – розповідає LifeStyle24 з посиланням на інтервʼю Івана Жука, священника УГКЦ.

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Що церква говорить про забобони

Священник Української греко-католицької церкви Іван Жук наголосив, що Церква негативно ставиться до забобонів. Справжня віра має ґрунтуватися на Божому Слові, а не на народних прикметах чи магічних практиках. За словами отця, забобони не лише обмежують людей у свободі, а й чинять на них психологічний тиск і суперечать основам християнської віри.

Забобони перекреслюють віру. Є перша Заповідь Божа: "Я є Господь Бог твій, нехай не буде у тебе інших богів, крім Мене",

– зауважив священник УГКЦ.

Іван Жук додав, що кожен християнин має читати Святе Письмо та дотримуватися Заповідей Божих. Крім цього, вірянам не слід звертатися до ворожок і самостійно намагатися ворожити, адже це тяжкий гріх.

Що говорить церква про забобони / Фото Freepik

Що не можна робити християнам

У Біблії християни можуть знайти чіткі настанови щодо того, що не можна робити тим, хто хоче бути істинним послідовником Христа. Так, вірянам не дозволяється поклонятися іншим богам, ідолам або надавати комусь статусу вищого за Бога. У Книзі Вихід (20:3-5) Господь проголошує: "Хай не буде тобі інших богів перед Мною! Не роби собі різьби та всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею". Саме тому Бог має бути на першому місці у житті християнина.

Також Святе Письмо застерігає від гріхів проти ближніх. У Посланні до Римлян (13:9) йдеться про те, що християни мають жити в любові та водночас уникати ненависті, злоби, помсти, заздрості, обману та гордині. Крім цього, наклеп і плітки теж вважаються неприпустимими для вірянина.