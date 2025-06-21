День літнього сонцестояння 2025: що можна робити у цей час
- День літнього сонцестояння відзначається 21 червня, коли Північна півкуля отримує найбільше світла.
Рекомендується прокидатися на сході сонця, загадувати бажання, проводити день на природі, веселитися, а також перепросити в тих, кого образили.
День літнього сонцестояння – це час, коли Північна півкуля Землі отримує найбільше світла, тоді як Південна – найменше. У зв'язку з цим, ночі ставатимуть довшими, а дні – коротшими.
Сьогодні, 21 червня, українці вже стали свідками цієї важливої астрономічної події. Що можна робити у День літнього сонцестояння – розповідає LifeStyle24.
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Що можна робити у День літнього сонцестояння
У давнину День літнього сонцестояння вважався особливим часом для наших предків. Саме тому пращури проводили це свято в гармонії з собою та дотримувалися певних традицій, які збереглися і до наших часів.
Цього дня рекомендується прокинутися на сході сонця, після чого загадати бажання. Кажуть, тоді загадане точно втілиться в реальність. До того ж цей день варто провести на природі, щоб очистити думки та відновити сили. Ба більше, 21 червня дозволяється розважатися, веселитися, співати та танцювати, адже святкування літнього сонцестояння має супроводжуватися радощами. А щоб притягнути щастя й удачу в життя, люди мають вбратися в одяг яскравих кольорів.
Також у День літнього сонцестояння слід перепросити в тих, кого ненавмисно образили, і допомагати тим, хто потребує підтримки.
Що не можна робити у День літнього сонцестояння
- Не можна підіймати будь-які предмети із землі.
- Не слід топтати траву, рвати квіти без потреби, смітити чи ламати гілки.
- Не рекомендується вживати алкоголь та переїдати.
- Не варто позичати чи віддавати щось із дому, зокрема гроші чи продукти.
- Не можна лихословити, конфліктувати, брехати, пліткувати та заздрити.
- Не слід сваритися та сперечатися з рідними й близькими.
- Не рекомендується думати про погане та згадувати старі образи.
- Не варто носити темний або брудний одяг.