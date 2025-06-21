День літнього сонцестояння 2025: що можна робити у цей час

День літнього сонцестояння – це час, коли Північна півкуля Землі отримує найбільше світла, тоді як Південна – найменше. У зв'язку з цим, ночі ставатимуть довшими, а дні – коротшими.

Сьогодні, 21 червня, українці вже стали свідками цієї важливої астрономічної події. Що можна робити у День літнього сонцестояння – розповідає LifeStyle24.

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Що можна робити у День літнього сонцестояння

У давнину День літнього сонцестояння вважався особливим часом для наших предків. Саме тому пращури проводили це свято в гармонії з собою та дотримувалися певних традицій, які збереглися і до наших часів.

Цього дня рекомендується прокинутися на сході сонця, після чого загадати бажання. Кажуть, тоді загадане точно втілиться в реальність. До того ж цей день варто провести на природі, щоб очистити думки та відновити сили. Ба більше, 21 червня дозволяється розважатися, веселитися, співати та танцювати, адже святкування літнього сонцестояння має супроводжуватися радощами. А щоб притягнути щастя й удачу в життя, люди мають вбратися в одяг яскравих кольорів.

Також у День літнього сонцестояння слід перепросити в тих, кого ненавмисно образили, і допомагати тим, хто потребує підтримки.

День літнього сонцестояння 2025 / Фото Freepik

Що не можна робити у День літнього сонцестояння