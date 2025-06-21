Сегодня, 21 июня, украинцы уже стали свидетелями этого важного астрономического события. Что можно делать в День летнего солнцестояния – рассказывает LifeStyle24.

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Что можно делать в День летнего солнцестояния

В древности День летнего солнцестояния считался особым временем для наших предков. Именно поэтому предки проводили этот праздник в гармонии с собой и придерживались определенных традиций, которые сохранились и до наших дней.

В этот день рекомендуется проснуться на восходе солнца, после чего загадать желание. Говорят, тогда загаданное точно воплотится в реальность. К тому же этот день стоит провести на природе, чтобы очистить мысли и восстановить силы. Более того, 21 июня разрешается развлекаться, веселиться, петь и танцевать, ведь празднование летнего солнцестояния должно сопровождаться радостями. А чтобы притянуть счастье и удачу в жизнь, люди должны нарядиться в одежду ярких цветов.

Также в День летнего солнцестояния следует извиниться перед теми, кого нечаянно обидели, и помогать тем, кто нуждается в поддержке.

День летнего солнцестояния 2025 / Фото Freepik

Что нельзя делать в День летнего солнцестояния