Сегодня, 21 июня, украинцы уже стали свидетелями этого важного астрономического события. Что можно делать в День летнего солнцестояния – рассказывает LifeStyle24.
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Что можно делать в День летнего солнцестояния
В древности День летнего солнцестояния считался особым временем для наших предков. Именно поэтому предки проводили этот праздник в гармонии с собой и придерживались определенных традиций, которые сохранились и до наших дней.
В этот день рекомендуется проснуться на восходе солнца, после чего загадать желание. Говорят, тогда загаданное точно воплотится в реальность. К тому же этот день стоит провести на природе, чтобы очистить мысли и восстановить силы. Более того, 21 июня разрешается развлекаться, веселиться, петь и танцевать, ведь празднование летнего солнцестояния должно сопровождаться радостями. А чтобы притянуть счастье и удачу в жизнь, люди должны нарядиться в одежду ярких цветов.
Также в День летнего солнцестояния следует извиниться перед теми, кого нечаянно обидели, и помогать тем, кто нуждается в поддержке.
День летнего солнцестояния 2025 / Фото Freepik
Что нельзя делать в День летнего солнцестояния
- Нельзя поднимать любые предметы с земли.
- Не следует топтать траву, рвать цветы без надобности, мусорить или ломать ветви.
- Не рекомендуется употреблять алкоголь и переедать.
- Не стоит занимать или отдавать что-то из дома, в частности деньги или продукты.
- Нельзя сквернословить, конфликтовать, врать, сплетничать и завидовать.
- Не следует ссориться и спорить с родными и близкими.
- Не рекомендуется думать о плохом и вспоминать старые обиды.
- Не стоит носить темную или грязную одежду.