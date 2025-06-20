После летнего солнцестояния дни будут становиться короче, а ночи – длиннее. О запретах 21 июня – рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя делать в День летнего солнцестояния
- Нельзя сквернословить, конфликтовать, врать, сплетничать и завидовать.
- Не следует ссориться и спорить с родными и близкими.
- Не рекомендуется думать о плохом и вспоминать старые обиды.
- Не стоит носить темную или грязную одежду.
- Нельзя поднимать какие-либо предметы с земли.
- Не следует топтать траву, рвать цветы без надобности, мусорить или ломать ветки.
- Не рекомендуется употреблять алкоголь и переедать.
- Не стоит занимать или отдавать что-то из дома, в частности деньги или продукты.
- Нельзя планировать будущее.
Что нельзя делать в День летнего солнцестояния 2025 / Фото Freepik
Народные приметы на День летнего солнцестояния
- Если ночью хорошо видно звезды, то в этом году будет щедрый урожай.
- Если утром заметите росу на траве, то летом редко будет идти дождь.
- Если положить монетку возле двери, то этот год принесет вам много денег.
- Если на улице безветренно, то в июне будет жарко.
- Если на улице облачно, то ожидайте непогоды.
- Если сегодня жарко, то такая погода будет все лето.
- Если услышите стрекотание кузнечиков, то вскоре пойдет дождь.
- Если в День летнего солнцестояния встретить восход солнца, то в течение года вы не будете болеть.