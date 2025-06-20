После летнего солнцестояния дни будут становиться короче, а ночи – длиннее. О запретах 21 июня – рассказывает LifeStyle24.

Смотрите также Самые интересные ритуалы на летнее солнцестояние 2025: как привлечь любовь и удачу

Что нельзя делать в День летнего солнцестояния

Нельзя сквернословить, конфликтовать, врать, сплетничать и завидовать.

Не следует ссориться и спорить с родными и близкими.

Не рекомендуется думать о плохом и вспоминать старые обиды.

Не стоит носить темную или грязную одежду.

Нельзя поднимать какие-либо предметы с земли.

Не следует топтать траву, рвать цветы без надобности, мусорить или ломать ветки.

Не рекомендуется употреблять алкоголь и переедать.

Не стоит занимать или отдавать что-то из дома, в частности деньги или продукты.

Нельзя планировать будущее.

Что нельзя делать в День летнего солнцестояния 2025 / Фото Freepik

Народные приметы на День летнего солнцестояния