Да, существует несколько важных ритуалов и обрядов, которые проводили наши предки в День летнего солнцестояния. О них подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Ритуалы и обряды на летнее солнцестояние 2025 года

Этот день наши предки начинали с раннего пробуждения и выходили навстречу первым солнечным лучам. Считалось, что так можно было привлечь удачу и здоровье в семью. Кроме этого, люди традиционно умывались утренней росой, чтобы привлечь красоту и положительную энергию на целый год.

Для одиноких девушек особенно актуальным был древний обряд с венком. Молодые женщины сначала делали его из полевых цветов, используя ромашки и васильки, а потом пускали по воде. Если венок плыл ровно и далеко, тогда девушка совсем скоро должна была бы встретить свою вторую половинку. А если цветы тонули, то приходилось еще немного подождать будущего возлюбленного.

В то же время существовал интересный ритуал для влюбленных пар. Сначала им стоило облиться холодной водой, чтобы "смыть" негатив, обиды и недоразумения. А после этого одеться в вещи цвета Солнца – красный, желтый и оранжевый. Так, пары притягивали счастье и позитив в свою жизнь.

Что интересно, ночь с 20 на 21 июня также имела особую силу. Наши предки верили, что тогда можно было увидеть вещий сон. Для этого предки клали под подушку веточку дерева.

День летнего солнцестояния 2025 года День летнего солнцестояния 2025 / Фото Freepik

Что известно о Дне летнего солнцестояния 2025 года

День летнего солнцестояния – время, когда в Северном полушарии Земли наступает самая короткая ночь в году. Его дата не является постоянной, а потому ежегодно приходится на 20 или 21 июня.

Кстати, это явление происходит тогда, когда Солнце достигает наивысшей точки на небосклоне, а угол наклона Земли к светилу становится максимально прямым для Северного полушария.

В этом году этот момент наступит 21 июня в 05:41 по киевскому времени.