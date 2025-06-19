Да, существует несколько важных ритуалов и обрядов, которые проводили наши предки в День летнего солнцестояния. О них подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Ритуалы и обряды на летнее солнцестояние 2025 года

Этот день наши предки начинали с раннего пробуждения и выходили навстречу первым солнечным лучам. Считалось, что так можно было привлечь удачу и здоровье в семью. Кроме этого, люди традиционно умывались утренней росой, чтобы привлечь красоту и положительную энергию на целый год.

Для одиноких девушек особенно актуальным был древний обряд с венком. Молодые женщины сначала делали его из полевых цветов, используя ромашки и васильки, а потом пускали по воде. Если венок плыл ровно и далеко, тогда девушка совсем скоро должна была бы встретить свою вторую половинку. А если цветы тонули, то приходилось еще немного подождать будущего возлюбленного.

В то же время существовал интересный ритуал для влюбленных пар. Сначала им стоило облиться холодной водой, чтобы "смыть" негатив, обиды и недоразумения. А после этого одеться в вещи цвета Солнца – красный, желтый и оранжевый. Так, пары притягивали счастье и позитив в свою жизнь.

Что интересно, ночь с 20 на 21 июня также имела особую силу. Наши предки верили, что тогда можно было увидеть вещий сон. Для этого предки клали под подушку веточку дерева.

День летнего солнцестояния 2025 / Фото Freepik

Что известно о Дне летнего солнцестояния 2025 года

День летнего солнцестояния – время, когда в Северном полушарии Земли наступает самая короткая ночь в году. Его дата не является постоянной, а потому ежегодно приходится на 20 или 21 июня.

Кстати, это явление происходит тогда, когда Солнце достигает наивысшей точки на небосклоне, а угол наклона Земли к светилу становится максимально прямым для Северного полушария.

В этом году этот момент наступит 21 июня в 05:41 по киевскому времени.