Після літнього сонцестояння дні ставатимуть коротшими, а ночі – довшими. Про заборони 21 червня – розповідає LifeStyle24.
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Що не можна робити у День літнього сонцестояння
- Не можна лихословити, конфліктувати, брехати, пліткувати та заздрити.
- Не слід сваритися та сперечатися з рідними й близькими.
- Не рекомендується думати про погане та згадувати старі образи.
- Не варто носити темний або брудний одяг.
- Не можна підіймати будь-які предмети із землі.
- Не слід топтати траву, рвати квіти без потреби, смітити чи ламати гілки.
- Не рекомендується вживати алкоголь та переїдати.
- Не варто позичати чи віддавати щось із дому, зокрема гроші чи продукти.
- Не можна планувати майбутнє.
Що не можна робити у День літнього сонцестояння 2025 / Фото Freepik
Народні прикмети на День літнього сонцестояння
- Якщо вночі добре видно зорі, то цьогоріч буде щедрий врожай.
- Якщо вранці помітите росу на траві, то влітку рідко дощитиме.
- Якщо покласти монетку біля дверей, то цей рік принесе вам багато грошей.
- Якщо надворі безвітряно, то у червні буде спекотно.
- Якщо на вулиці хмарно, то очікуйте негоди.
- Якщо сьогодні спекотно, то така погода буде все літо.
- Якщо почуєте стрекотіння коників, то незабаром піде дощ.
- Якщо в День літнього сонцестояння зустріти схід сонця, то упродовж року ви не будете хворіти.