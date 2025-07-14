Не лише їжу та гроші: що заборонено класти в труну до померлого

Багато українців дотримуються особливих звичаїв під час поховання рідних. У народі заведено класти певні предмети у труну.

Та не всі речі можуть бути похованими разом з покійником. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Що означає свічка на могилі: запам'ятайте це

Що не можна класти в труну?

Деякі люди вірять, що у труну слід покласти їжу, алкоголь, цигарки або навіть гроші, щоб нібито передати щось у потойбічний світ. Насправді ж це не варто робити, адже такі речі не потрібні душі померлого.

Крім цього, не рекомендується класти до домовини гострі або металеві предмети, зокрема ножі, ножиці та голки. Згідно з народними повір'ями, вони можуть накликати нещастя на родину.

Також не варто класти до труни дзеркала або речі з відображенням. У давнину ці предмети вважалися воротами, через які душа могла не знайти спокою. Через це в багатьох регіонах України досі завішують дзеркала у домі, де хтось помер, щоб не нашкодити покійнику.

Водночас не можна класти чужі або вкрадені речі у домовину. Адже тоді виникає високий ризик накликати смерть на того, чиї предмети таємно забрали.

Що не можна класти в труну / Фото Freepik

Що заборонено робити на цвинтарі?

У народі можна почути чимало прикмет, пов'язаних з цвинтарем. Ще здавна люди вважали, що поводитися там потрібно з особливою обережністю, щоб не потривожити душі померлих і не накликати біди на себе чи рідних.

Згідно з народними прикметами, не рекомендується гучно розмовляти, сміятися, розважатися та кричати на цвинтарі. Річ у тім, що це може потривожити душі покійників і викликати їхнє невдоволення. Водночас люди приваблять негаразди та нещастя у своє життя, якщо не будуть гідно поводитися біля могил.

До того ж заборонено брати з собою квіти, ґрунт, гілочки, камінці чи інші речі з території цвинтаря. Наші предки вірили, що з цими предметами можна принести додому чужу біду чи навіть впустити в дім темні сили. Водночас це стосується випадків, коли щось впало на землю. У такому разі краще залишити річ там, де вона лежить.