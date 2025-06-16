Що заборонено робити в церковні свята: основні правила для вірян

У церковні свята християни відкладають буденні справи та зосереджуються на духовному. Адже це особливий час для молитви та відвідування богослужінь.

У зв'язку з цим, у такі дні існує низка заборон, яких варто дотримуватися вірянам. Що не можна робити у церковні свята – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити у церковні свята

У церковні свята вірянам не варто лаятися, сваритися, пліткувати, злитися та заздрити. Річ у тім, що лихослів'я вважається гріхом, тому святі дні мають бути вільними від негативних слів та емоцій. Водночас християнам заборонено вживати алкоголь під час свят, оскільки надмірні веселощі та гучні застілля не сумісні з вшануванням пам'яті святих, пророків та ангелів.

Крім цього, не слід займатися важкою фізичною працею у святкові дні. У свята люди не працюють на городі, не прибирають і не займаються будівництвом чи ремонтом. Адже ці дні призначені для відпочинку душі, а не для виснаження тіла. У давнину наші предки також уникали рукоділля, зокрема вишивання та в'язання, у церковні свята. Однак у сучасному світі священники ПЦУ зазначають, що це заняття не є гріховним, якщо спершу помолитися та вшанувати святого.

Серед інших важливих заборон:

не рекомендується полювати на тварин чи рибалити;

не варто займатися ворожінням;

не слід брати або позичати гроші в борг;

не можна стригти волосся чи нігті;

не рекомендується починати важливі справи.

Що не можна робити у церковні свята / Фото Freepik

Що можна робити у церковні свята

Вірянам дозволяється молитися вдома чи в храмі та згадувати святих у церковні свята. До того ж християнам можна проводити час із рідними та брати участь у Божій службі.

Також важливо не забувати про добрі справи, допомагати нужденним та займатися благодійністю.

Під час написання матеріалу використані джерела: сайт ПЦУ та ukr.media.