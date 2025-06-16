В связи с этим, в такие дни существует ряд запретов, которых следует придерживаться верующим. Что нельзя делать в церковные праздники – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в церковные праздники

В церковные праздники верующим не стоит ругаться, ссориться, сплетничать, злиться и завидовать. Дело в том, что сквернословие считается грехом, поэтому святые дни должны быть свободными от негативных слов и эмоций. В то же время христианам запрещено употреблять алкоголь во время праздников, поскольку чрезмерное веселье и громкие застолья не совместимы с чествованием памяти святых, пророков и ангелов.

Кроме этого, не следует заниматься тяжелым физическим трудом в праздничные дни. В праздники люди не работают на огороде, не убирают и не занимаются строительством или ремонтом. Ведь эти дни предназначены для отдыха души, а не для истощения тела. В древности наши предки также избегали рукоделия, в частности вышивания и вязания, в церковные праздники. Однако в современном мире священники ПЦУ отмечают, что это занятие не является греховным, если сначала помолиться и почтить святого.

Среди других важных запретов:

не рекомендуется охотиться на животных или рыбачить;

не стоит заниматься гаданием;

не следует брать или занимать деньги в долг;

нельзя стричь волосы или ногти;

не рекомендуется начинать важные дела.

Что нельзя делать в церковные праздники / Фото Freepik

Что можно делать в церковные праздники

Верующим разрешается молиться дома или в храме и вспоминать святых в церковные праздники. К тому же христианам можно проводить время с родными и участвовать в Божьей службе.

Также важно не забывать о добрых делах, помогать нуждающимся и заниматься благотворительностью.

При написании материала использованы источники: сайт ПЦУ и ukr.media.