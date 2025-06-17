Що заборонено робити на цвинтарі, щоб не накликати на себе негаразди

У народі можна почути чимало прикмет, пов'язаних з цвинтарем. Ще здавна люди вважали, що поводитися там потрібно з особливою обережністю, щоб не потривожити душі померлих і не накликати біди на себе чи рідних.

Про те, що категорично не можна робити на цвинтарі – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити на цвинтарі

За народними повір'ями, не рекомендується гучно розмовляти, сміятися, розважатися та кричати на цвинтарі. Річ у тім, що це може потривожити душі покійників і викликати їхнє невдоволення. Водночас люди приваблять негаразди та нещастя у своє життя, якщо не будуть гідно поводитися біля могил.

Хоча в багатьох регіонах України існує традиція приносити їжу на поминальні дні, народна мудрість застерігає людей від її вживання на кладовищі. Згідно з прикметами, те, що залишили на цвинтарі, належить не живим, а мертвим. І якщо з'їсти там їжу, то виникає високий ризик притягнути горе або хворобу. Крім цього, не варто пити алкоголь біля могил, адже це вважається великою неповагою до душ померлих.

До того ж заборонено брати з собою квіти, ґрунт, гілочки, камінці чи інші речі з території цвинтаря. Наші предки вірили, що з цими предметами можна принести додому чужу біду чи навіть впустити в дім темні сили. Водночас це стосується випадків, коли щось впало на землю. У такому разі краще залишити річ там, де вона лежить.

Серед інших поширених заборон:

не можна сидіти на пам'ятниках або хрестах;

не варто фотографуватися на фоні могил;

не слід залишати сміття та порожні пластикові пляшки на могилах;

не рекомендується приходити на цвинтар у поганому настрої;

не можна ображати тварин на цвинтарі;

не можна показувати на могили пальцем.

Що не можна робити на цвинтарі / Фото Freepik

Коли не можна йти на цвинтар

Найгіршим періодом для візиту на цвинтар вважається час від заходу сонця до світанку. Цей проміжок називають часом померлих, коли, за повір'ями, потойбіччя пробуджується та нечиста сила починає активно досліджувати світ живих. Наші предки вірили, що перебування на цвинтарі вночі може накликати нещастя або навіть затягнути душу людини до мертвих.

Також не варто відвідувати цвинтарі під час великих свят, зокрема на Трійцю, Різдво, Великдень.

Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.