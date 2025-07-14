Щоб не привабити біди: 8 речей, які категорично не можна робити після заходу сонця

У повсякденному житті багато українців дотримуються різноманітних забобонів. Ці повір'я виникли ще у давнину та передавалися з покоління в покоління.

Так, існує кілька прикмет, пов'язаних з вечірнім часом. Вважалося, що період після заходу сонця – особливо небезпечний, пише LifeStyle24.

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Що не можна робити ввечері?

Наші пращури вірили, що не варто нічого позичати чи виносити з дому ввечері. Річ у тім, що виникає високий ризик разом із грошима, хлібом чи навіть сіллю віддати щастя й добробут.

До того ж не можна й виносити сміття після заходу сонця. За народними повір'ями, людина тоді позбудеться здоров'я та фінансової стабільності. Ба більше, у деяких регіонах вірили, що це привабить нечисту силу в оселю.

Водночас ввечері не дозволяється стригти волосся та нігті, особливо дітям. Адже людина могла скоротити собі тривалість життя або притягнути невдачі.

Також предки не радили починати нових справ після заходу сонця. Вважалося, що задумане може не реалізуватись.

Серед інших речей, які не можна робити ввечері:

мити підлогу або вікна;

дивитися в дзеркало;

прати речі;

голитися.

Що не можна робити ввечері / Фото Freepik

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