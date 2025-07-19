У давнину сіль асоціювалася з чистотою і захистом. Саме тому у народі з нею пов'язано багато прикмет.

Так, один з найпоширеніших забобонів стверджує, що той, хто розсипав сіль, може накликати на себе сварки й непорозуміння. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Що означає, коли розсипалась сіль?

У багатьох українських родинах досі вірять, що така розсипана сіль може спричинити конфлікти в сім'ї або напругу у стосунках. І це не випадково, адже в минулому цей продукт був досить цінним, а його втрата могла призвести до біди.

До того ж за народними повір'ями, розсипана сіль – це провісник гостей. Особливо, якщо вона впала нібито без жодного втручання людини. У такому разі до оселі незабаром можуть завітати несподівані або навіть небажані гості.

Втім, вірити в ці прикмети, чи ні – особистий вибір кожного. Якщо ви все ж довіряєте народним повір'ям, то після розсипання солі варто кинути ще жменьку через ліве плече, щоб відвернути можливу сварку.

Що означає, коли розсипалась сіль / Фото Freepik

Чи можна позичати сіль?

Наші предки вірили, що цей продукт має енергетичний зв'язок із будинком. Тому якщо позичати сіль, то з'являється високий ризик послабити захист своєї оселі та впустити в неї чужі негаразди.

До того ж людина, яка віддавала цей продукт своєму сусіду чи родичу, могла забрати з собою удачу господаря. У зв'язку з цим у деяких регіонах України громадяни навіть боялися брати сіль з рук інших, бо не хотіли привабити чужі проблеми у свою родину.