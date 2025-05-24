Після смерті близької людини далеко не всі знають, що робити з речами померлого. Хтось хоче їх викинути, а дехто – планує зберегти на пам'ять.

Зокрема, це стосується мобільного телефону покійників. Що робити зі смартфоном померлих – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної Церкви України.

Що робити з телефоном померлих

За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, телефон померлої людини не потрібно викидати або позбуватися його. Отець закликає проявляти милосердя й розсудливість у таких ситуаціях. Так, є чимало нужденних та бідних людей, яким можна подарувати цей смартфон. Водночас віряни мають можливість зробити добру справу й передати такий телефон на потреби Збройних Сил України.

Крім цього, людям не варто боятися телефонувати комусь за допомогою гаджету померлого. Кожен самостійно має вирішити, що саме робити з телефоном покійника.

Якщо ніхто з рідних чи близьких не буде ним користуватися, то краще віддати нужденним або зберегти як пам'ятку. Що хочете, те й робіть. У церкву цей телефон нести не треба,

– зауважив священник Православної Церкви України.

Що не можна класти в труну до покійника

Вірянам не можна класти у труну обручки. Згідно з народними прикметами, каблучка символізує зв'язок та обітницю, тому має залишитися серед живих. Серед речей, яких слід уникати, також можна назвати гроші. Вони не мають жодної сили у світі померлих, а їх присутність у труні вважається марновірством. Те ж саме стосується і предметів побуту, зокрема годинників і гребінців.

Також у жодному разі не можна класти живі квіти у труну. Річ у тім, що рослини виділяють біологічні речовини, які пришвидшують процес розкладання тіла, спричиняючи синіння шкіри та появу різкого неприємного запаху. Краще покласти квіти біля ніг покійника або обабіч труни.