Вилити чи випити: що робити зі старою свяченою водою

Свячена вода вважається великою святинею в християнській традиції. Тому до неї віряни ставляться з особливою пошаною.

Проте інколи християни не знають, що робити, якщо свячена вода стоїть вже кілька років або має неприємний запах. Хтось вважає, що її варто вилити, а дехто – випити. Що треба робити зі старою свяченою водою – розповідає 24 Канал з посиланням на Закарпатську єпархію Православної церкви України.

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Що робити зі старою свяченою водою

Свячена вода не зіпсується, якщо її зберігати належним чином у чистій скляній посудині й в місці, де немає сторонніх запахів та прямих сонячних променів. Однак якщо з певних причин святиня змінила запах або колір, то її не можна просто вилити у річку чи ванну. Найкращий спосіб утилізації свяченої води – залишити якомога далі від місць, де ходять люди й тварини.

Водночас якщо святиня ще придатна до вживання, але її занадто багато, то можна використати цю воду для освячення дому або окроплення речей. Ба більше, свячену воду можна додавати у тісту для проскур, богослужбового літургійного хліба. За словами священників ПЦУ, святиню треба зберігати вдома у скляній посудині біля ікон та пити її натщесерце протягом року.

Що робити зі свяченою водою / Фото Freepik

Кому можна пити свячену воду

Свячену воду дозволяється пити всім вірянам, зокрема і тим, хто планує охреститися. Жінкам у період менструації також можна приймати агіасму. За словами священників, свячену воду треба вживати з окремих чашок.

Крім цього, слід поділитися святинею з ближніми, якщо ті її не мають вдома. У разі хвороби свячену воду зазвичай п'ють упродовж дня чайними ложечками.