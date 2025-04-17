Справжнє диво для вірян: що означає сходження Благодатного вогню

У Велику суботу, напередодні православного Великодня, в Єрусалимі відбудеться одна з найочікуваніших подій для християн – сходження Благодатного вогню. Цей обряд щорічно привертає увагу мільйонів вірян, які з'їжджаються з усього світу, щоб стати його свідками.

Цьогоріч Благодатний вогонь зійде 19 квітня. Про значення та історію цього дива – розповідає LifeStyle24.

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Що означає сходження Благодатного вогню

Благодатний вогонь символізує появу Ісуса на землі після Воскресіння. Багато вірян вважають, що він має особливу силу і приносить благословення в оселі. Крім цього, це видимий знак від Господа та милість Божа для людей. Священники кажуть, що вогонь сходить для того, щоб віряни "запалювалися вірою". Вважається, якщо він не зійде, то це свідчитиме про наближення кінця світу.

Цікаво, що перші письмові згадки про Благодатний вогонь датуються IV століттям. За переказами, апостол Павло побачив сильне світло, яке падало на місце поховання Ісуса Христа. Так, учень став першим свідком появи Благодатного вогню.

Сходження Благодатного вогню / Фото Pinterest

Що відомо про сходження Благодатного вогню у 2025 році

19 квітня, у Велику суботу, у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбудеться урочиста церемонія. Під час неї Єрусалимський патріарх увійде до каплиці, яку називають Кувуклією, тримаючи у руках 33 свічки. Вони символізують кількість років Ісуса на момент смерті. Після молитви патріарха Благодатний вогонь зійде і буде передаватися вірянам. Так, його поширюватимуть лампами чи свічками в усьому світі, зокрема в Україні, де християни урочисто зустрічатимуть полум'я у храмах.

Традиційно полум'я підтримується у Кувуклії протягом усього року. Однак Благодатний вогонь зникає лише напередодні наступної Великої суботи.