Більше ніж один: скільки днів святкують Великдень в Україні

В Україні Великдень вважається одним з найважливіших свят у році. Більшість людей вважає, що святкування обмежується лише неділею, але це не зовсім так.

Цьогоріч православні християни та греко-католики відзначатимуть Воскресіння Христове в один день – 20 квітня. Про те, скільки днів святкують Пасху – розповідає LifeStyle24.

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Скільки днів святкують Пасху

Віряни святкують Великдень протягом 7 днів. Цей період називають Світлим тижнем, під час якого люди проводять час з рідними та відпочивають. У цей час християни можуть їсти м'ясні та молочні продукти, адже Великий піст вже завершився. Крім цього, вірянам дозволяється розважатися та веселитися.

Що цікаво, кожен день Світлого тижня має власні традиції. Так, понеділок після Великодня називається Поливаним, бо існує звичай обливатися водою, яка стає цілющою в цей час. У вівторок, середу й суботу наші предки ходили один до одного в гості, а в четвер – вшановували пам'ять померлих. Важливо зазначити, що згадують покійних родичів також у неділю після Великодня, яку ще називають Проводи або Радониця.

Скільки днів святкують Великдень / Фото Freepik

Традиції Великодня

В останній тиждень перед Воскресінням Христовим віряни моляться, готуються до сповіді та дотримуються Великого посту. У цей період християнам заборонено вживати алкоголь, м'ясні й молочні продукти та влаштовувати гучні вечірки. Так, люди очищаються не тільки тілесно, але й духовно, готуючись до Великодня.

На Воскресіння Христове християни традиційно йдуть до церкви та освячують кошики. Туди кладуть паску, яйця, ковбасу, масло, та інші продукти. Після Божої служби, сім'ї збираються за великим святковим столом та відзначають Великдень.