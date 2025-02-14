Розвеселять кожного: 10 смішних і незвичайних прізвищ, які реально існують

Українські прізвища мають давню історію. Завдяки родовим іменам можна дізнатися більше про те, чим займалися наші предки у минулому.

24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає про смішні українські прізвища. Ці родові імена рідко можна почути серед громадян.

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Добірка смішних і незвичайних українських прізвищ

Більшість кумедних та рідкісних прізвищ походить від особистих характеристик, професій, місця проживання чи навіть випадкових подій із життя їхніх носіїв. Відомо, що багато українських родових імен утворилися ще за часів Запорізької Січі, тому могли належати козакам. Подібні прізвища неможливо почути в жодній країні світу, окрім України. До таких родових імен належать:

Дригало – 93 носії, які проживають на Київщині.

– 93 носії, які проживають на Київщині. Добридень – відомо про 526 власників цього прізвища, які мешкають на Тернопільщині та Одещині.

– відомо про 526 власників цього прізвища, які мешкають на Тернопільщині та Одещині. Свинобоєв – вважається рідкісним, адже його мають лише 12 людей, які живуть на Черкащині та Київщині.

– вважається рідкісним, адже його мають лише 12 людей, які живуть на Черкащині та Київщині. Непийвода – цим прізвищем можуть похизуватися 1107 українців, які проживають на Вінниччині та Івано-Франківщині.

– цим прізвищем можуть похизуватися 1107 українців, які проживають на Вінниччині та Івано-Франківщині. Підкуймуха – 103 носії, які мешкають на Львівщині.

– 103 носії, які мешкають на Львівщині. Пупкін – лише 9 людей, які живуть на Хмельниччині та Київщині, мають це прізвище.

– лише 9 людей, які живуть на Хмельниччині та Київщині, мають це прізвище. Верещака – відомо про 1787 носіїв цього прізвища, які мешкають на Полтавщині та Харківщині.

– відомо про 1787 носіїв цього прізвища, які мешкають на Полтавщині та Харківщині. Колобок – 1 носій цього родового імені, який живе у Запорізькій області.

– 1 носій цього родового імені, який живе у Запорізькій області. Бабак – відомо про 6040 носіїв, які живуть в усіх областях України.

– відомо про 6040 носіїв, які живуть в усіх областях України. Неїжборщ – вважається рідкісним прізвищем, бо відомо про 20 його носіїв, які мешкають на Сумщині та Полтавщині.

Смішні українські прізвища / Фото Freepik

Які ще існують смішні прізвища

Представники цих прізвищ вже звикли до постійної уваги, бо їхні родові імена стали джерелом для кумедних історій. Водночас не всі люди прагнуть щось змінювати. Для них подібні прізвища стали частиною ідентичності. Серед таких родових імен:

Сопливий – 4 власники;

– 4 власники; Уродов – 2 представники;

– 2 представники; Барига – 1 носій на Рівненщині;

– 1 носій на Рівненщині; Прищ – 200 носіїв;

– 200 носіїв; Мохнаткіна – 25 власників;

– 25 власників; Лярва – 1 власник на Тернопільщині:

– 1 власник на Тернопільщині: Смердюк – 7 представників;

– 7 представників; Ананідзе – 6 носіїв.

Ймовірно, подібні прізвища в минулому були прізвиськами. Наші предки їх утворювали з розважальною метою.