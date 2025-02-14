Розвеселять кожного: 10 смішних і незвичайних прізвищ, які реально існують
- 24 Канал описує смішні та незвичайні українські прізвища, які походять від особистих характеристик або професій предків.
- Серед таких прізвищ: Дригало, Добридень та інші.
Українські прізвища мають давню історію. Завдяки родовим іменам можна дізнатися більше про те, чим займалися наші предки у минулому.
24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає про смішні українські прізвища. Ці родові імена рідко можна почути серед громадян.
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Добірка смішних і незвичайних українських прізвищ
Більшість кумедних та рідкісних прізвищ походить від особистих характеристик, професій, місця проживання чи навіть випадкових подій із життя їхніх носіїв. Відомо, що багато українських родових імен утворилися ще за часів Запорізької Січі, тому могли належати козакам. Подібні прізвища неможливо почути в жодній країні світу, окрім України. До таких родових імен належать:
- Дригало – 93 носії, які проживають на Київщині.
- Добридень – відомо про 526 власників цього прізвища, які мешкають на Тернопільщині та Одещині.
- Свинобоєв – вважається рідкісним, адже його мають лише 12 людей, які живуть на Черкащині та Київщині.
- Непийвода – цим прізвищем можуть похизуватися 1107 українців, які проживають на Вінниччині та Івано-Франківщині.
- Підкуймуха – 103 носії, які мешкають на Львівщині.
- Пупкін – лише 9 людей, які живуть на Хмельниччині та Київщині, мають це прізвище.
- Верещака – відомо про 1787 носіїв цього прізвища, які мешкають на Полтавщині та Харківщині.
- Колобок – 1 носій цього родового імені, який живе у Запорізькій області.
- Бабак – відомо про 6040 носіїв, які живуть в усіх областях України.
- Неїжборщ – вважається рідкісним прізвищем, бо відомо про 20 його носіїв, які мешкають на Сумщині та Полтавщині.
Які ще існують смішні прізвища
Представники цих прізвищ вже звикли до постійної уваги, бо їхні родові імена стали джерелом для кумедних історій. Водночас не всі люди прагнуть щось змінювати. Для них подібні прізвища стали частиною ідентичності. Серед таких родових імен:
- Сопливий – 4 власники;
- Уродов – 2 представники;
- Барига – 1 носій на Рівненщині;
- Прищ – 200 носіїв;
- Мохнаткіна – 25 власників;
- Лярва – 1 власник на Тернопільщині:
- Смердюк – 7 представників;
- Ананідзе – 6 носіїв.
Ймовірно, подібні прізвища в минулому були прізвиськами. Наші предки їх утворювали з розважальною метою.