Дають силу й оберігають: 11 забутих жіночих імен, які приховують особливе значення

Давні українські імена мають особливе значення та походження. Вони відображають культуру й традиції нашого народу.

Деякі з цих варіантів збереглися ще зі стародавніх часів, а інші стали рідкісними, але не втратили своєї унікальності. 24 Канал з посиланням на відео тікток-акаунту sydorenko91 розповідає про забуті українські імена для дівчаток.

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Добірка забутих українських імен

Орислава – складається з двох коренів – "ор" і "слава", тому означає "та, що прославляє Яра".

Юстина – має латинське походження та трактується як "справедлива" і "чесна". Це ім'я також закріпилося в народі завдяки святій мучениці Юстині.

Минодора – має грецьке коріння і перекладається як "місячний дар". Носійкою цього імені була християнська свята Минодора, яка постраждала через відданість Богу.

Ясенія – має слов'янське походження та означає "ясна".

Текля – має давньогрецьке походження та трактується як "Божа слава". Це ім'я було поширеним в Україні у XIX – на початку XX століття.

Мартка – це ім'я, ймовірно, утворене від варіанту "Марта", що має давньоєврейське коріння та перекладається як "пані" чи "господиня".

Забуті українські імена / Фото Freepik

Фросина – українська форма імені Єфросинія, що означає "радість" і "веселощі". Це ім'я набуло поширення завдяки святій Євфросинії Полоцькій, просвітниці Русі.

Харитина – має грецьке коріння та означає "витончена". У міфології харити були богинями краси й радості, тому це ім'я символізує доброту та милосердя.

Маїна – має кілька версій походження. Перша – латинське та перекладається як "та, що народжена в травні". Друга – з грецької міфології та утворене від імені богині родючості Маї.

Тереса – утворене від імені Тереза. За однією з версій, наші предки сформували це ім'я від грецького дієслова "терізо", яке означає "жати".

Лукина – походить від римського чоловічого імені Лукій або Луцій та означає "світло".

Які старовинні імена повертаються в моду

Ім'я Мелашка має давньогрецьке походження та означає "темна, чорна". Цей варіант є однією з форм імені Меланія, який наразі вважається досить поширеним серед українок.

Ім'я Мокрина має українське коріння та походить від слова "мокрий". У давнину його власницею була свята Макрина – покровителька осені.

Ім'я Оріана має коріння у давній українській міфології. Це також назва країни орачів, тому трактується як "оріянська жінка". Що цікаво, у римській міфології так звали богиню ранкової зорі.