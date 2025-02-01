24 Канал з посиланням на Як звати підготував добірку жіночих імен для батьків, в яких скоро з'явиться донька. Ці варіанти приваблять удачу й щастя.

Цікаво Приховують у собі давню історію: 24 українські прізвища, утворені від жіночих імен

Добірка жіночих імен на лютий 2025

Анна

Це ім'я походить від давньоєврейського варіанту – "Ханна", яке означає "милосердна". У Біблії неодноразово згадувалося ім'я Анна, бо так звали матір Пресвятої Богородиці й бабусю Ісуса Христа. У сучасному світі власниці цього імені – працьовиті, старанні та наполегливі, завдяки чому вправно виконують будь-яку роботу. Анни відзначаються креативністю та оптимізмом, вони легко можуть пристосуватися до змін.

Марія

Ім'я Марія походить з давньоєврейської мови та означає "пані" або "кохана". Його представниці здатні зарядити життєрадісністю усіх навколо, тому швидко справляють гарне враження на інших. Марії захоплюють людей цілеспрямованістю та вмінням гарно говорити,

Христина

Це ім'я означає "християнка" або "присвячена Христу". У сучасному світі так називають жінок, які мають сильний характер. Представниці цього імені відзначаються стриманістю, спостережливістю та комунікабельністю, тому легко знайомляться з іншими людьми.

Як назвати дівчинку у лютому / Фото Freepik

Марина

Таке ім'я утворене від латинського слова marinus, яке перекладається як "морська". Його представниці зазвичай мають врівноважений і водночас сильний характер. Вони можуть бути лагідними та ніжними, але якщо потрібно, проявляють стійкість і незалежність. Марини залишають яскравий слід у житті людей, бо поєднують у собі ніжність і силу, мрійливість і рішучість.

Кіра

Це ім'я має кілька версій походження: перша – давньогрецьке та означає "пані", "влада" або "господиня", друга – від перського імені Кір, що перекладається як "сонце" або "сонячна". Такі жінки завжди впевнені у собі, не бояться труднощів і прагнуть досягати поставлених цілей. Власниці цього імені вміють підтримувати близьких та давати цінні поради.

Як назвати дівчинку у давньоукраїнському стилі

Українські імена мають глибоке коріння, яке сягає давніх часів. Багато батьків цікавляться старовинними варіантами, прагнучи зберегти зв'язок з традиціями й звичаями рідної країни.

Ці імена нерідко містять важливий зміст та відображають певні риси характеру своїх носіїв. До таких варіантів належать: