24 Канал со ссылкой на Как звать подготовил подборку женских имен для родителей, у которых скоро появится дочь. Эти варианты привлекут удачу и счастье.

Интересно Скрывают в себе древнюю историю: 24 украинские фамилии, образованные от женских имен

Подборка женских имен на февраль 2025 года

Анна

Это имя происходит от древнееврейского варианта – "Ханна", которое означает "милосердная". В Библии неоднократно упоминалось имя Анна, потому что так звали мать Пресвятой Богородицы и бабушку Иисуса Христа. В современном мире обладательницы этого имени – трудолюбивые, старательные и настойчивые, благодаря чему умело выполняют любую работу. Анны отличаются креативностью и оптимизмом, они легко могут приспособиться к изменениям.

Мария

Имя Мария происходит из древнееврейского языка и означает "госпожа" или "любимая". Его представительницы способны зарядить жизнерадостностью всех вокруг, поэтому быстро производят хорошее впечатление на других. Марии восхищают людей целеустремленностью и умением хорошо говорить,

Кристина

Это имя означает "христианка" или "посвященная Христу". В современном мире так называют женщин, которые имеют сильный характер. Представительницы этого имени отмечаются сдержанностью, наблюдательностью и коммуникабельностью, поэтому легко знакомятся с другими людьми.

Как назвать девочку в феврале / Фото Freepik

Марина

Такое имя образовано от латинского слова marinus, которое переводится как "морская". Его представительницы обычно имеют уравновешенный и одновременно сильный характер. Они могут быть ласковыми и нежными, но если нужно, проявляют стойкость и независимость. Марины оставляют яркий след в жизни людей, потому что сочетают в себе нежность и силу, мечтательность и решительность.

Кира

Это имя имеет несколько версий происхождения: первая – древнегреческое и означает "госпожа", "власть" или "хозяйка", вторая – от имени Кир, что переводится как "солнце" или "солнечная". Такие женщины всегда уверены в себе, не боятся трудностей и стремятся достигать поставленных целей. Обладательницы этого имени умеют поддерживать близких и давать ценные советы.

Как назвать девочку в древнеукраинском стиле

Украинские имена имеют глубокие корни, которые достигают древних времен. Многие родители интересуются старинными вариантами, стремясь сохранить связь с традициями и обычаями родной страны.

Эти имена нередко содержат важный смысл и отражают определенные черты характера своих носителей. К таким вариантам относятся: