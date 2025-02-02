Яке церковне свято у неділю, 2 лютого: чому сьогодні не можна мити посуд

2 лютого віряни відзначають Стрітення Господнє. Це одне з найбільших церковних свят, які присвячені подіям з життя Ісуса Христа.

У цей день наші предки на Стрітення зима зустрічається з весною, тому починали готуватися до теплої пори року. Про заборони й прикмети 2 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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Стрітення Господнє 2025

На 40-й день після народження Спасителя, Діва Марія разом зі своїм чоловіком Йосифом принесла малюка до Єрусалимського храму. Там Її зустрів старий святий, на ім'я Симеон. Він символізував людей, які очікували появи Христа на світ. За біблійними переказами, Святий Дух сказав Симеону, що той зможе померти лише після зустрічі з Ісусом. Пророцтво здійснилося, і чоловік через деякий час відійшов у вічність. Крім цього, пророчиця Анна також побачила Сина Божого у храмі в цей день.

Традиційно на Стрітення віряни йдуть до церкви, щоб послухати святкову літургію. Священники читають молитву та запалюють свічки, які потім окроплюють водою і роздають християнам. Зазвичай віряни просять у Господа добробуту й здоров'я.

Що не можна робити

Не слід займатися важкою фізичною працею.

Не можна пити алкогольні напої.

Не варто ворожити на своє майбутнє.

Не рекомендується мити посуд, щоб не позбутися сімейного щастя.

Народні прикмети

Якщо побачите на деревах іній, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо надворі випав сніг, то весна буде пізньою.

Якщо сьогодні вітряно, то очікуйте рясного врожаю фруктів.

Якщо небо хмарне, то скоро вдарить сильний мороз.

Що ще відзначають

Всесвітній день укулеле. Його щорічно відзначають 2 лютого, починаючи з 2011 року. Це свято заснував Майк Лінч, викладач, який полюбляв грати на невеликому чотириструнному інструменті.