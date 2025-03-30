Що не можна робити Свідкам Єгови: заборони, про які ви точно не чули

Свідки Єгови – одна з найвідоміших релігійних організацій, яка відрізняється своїми суворими правилами та обмеженнями. Їхню діяльність активно критикують представники різних християнських конфесій та медичні спільноти.

Зокрема, це стосується заборон, яких беззаперечно мають дотримуватися Свідки Єгови. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити Свідкам Єгови

Одна з головних заборон стосується святкування державних та релігійних свят, серед яких Різдво та Великдень. Ба більше, Свідки Єгови не відзначають дні народження, оскільки подібні традиції нібито мають язичницьке походження та суперечать волі Бога. Тому такі віряни не приймають привітань і подарунків на ці свята.

Крім цього, Свідкам Єгови не можна брати участь у військовій службі та політичному житті. Так, вони не голосують на виборах, не вступають до політичних партій і не можуть брати до рук зброю навіть у разі загрози для країни.

Що цікаво, Свідки Єгови відомі своїм особливим ставленням для медицини. Віряни готові відмовитися від переливання крові, навіть якщо це необхідно для порятунку життя. На їхню думку, така заборона навіть не підлягає обговоренню, тому лікарі змушені шукати альтернативні методи лікування Свідків Єгови.

Також членам організації не можна спілкуватися з тими, хто зрікся їхньої релігії. Якщо хтось із близьких захотів її покинути, то Свідки Єгови мають припинити з ним будь-який контакт.

Свідки Єгови / Фото jw.org

Що відомо про Свідків Єгови

Ця організація виникла наприкінці ХІХ століття в американському штаті Пенсільванія. Її засновником став Чарльз Рассел, який після розбіжностей з адвентистами вирішив створити власне вчення. Спочатку воно мало назву "Дослідники Біблії", але згодом трансформувалося у сучасну спільноту Свідків Єгови.

Ці віряни не сповідують традиційне християнство, оскільки не визнають догмат про Пресвяту Трійцю, Нікейський символ віри та багато інших фундаментальних доктрин. Натомість члени організації мають власний переклад Біблії – New World Translation, який не сприймають інші релігійні течії, оскільки в ньому багато текстів змінено відповідно до вчення Чарльза Рассела.

Також Свідки Єгови не поклоняються Христу як Всемогутньому Богу, бо впевнені, що Ісуса створив Бог Отець, а тому не є рівним Йому і не існував вічно. Відомо, що їхня спільнота налічує близько 9 мільйонів вірян, і вона продовжує активно проповідувати свої ідеї в різних країнах світу.