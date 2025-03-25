Календар свят на квітень 2025: чи будуть додаткові вихідні

У квітні українці відзначатимуть Великдень і декілька професійних та міжнародних свят. Зокрема, День вебмайстра, День геолога та День працівника слідчих органів.

Водночас громадяни матимуть можливість вдосталь відпочити. Про свята, які відзначатимуть українці у квітні 2025 року – розповідає LifeStyle24.

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Календар свят на квітень 2025

1 квітня – День сміху;

– День сміху; 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книги;

– Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книги; 4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки; Міжнародний день інтернету; День вебмайстра;

– Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки; Міжнародний день інтернету; День вебмайстра; 6 квітня – День геолога; День працівника слідчих органів;

– День геолога; День працівника слідчих органів; 7 квітня – Всесвітній день здоров'я;

– Всесвітній день здоров'я; 8 квітня – Міжнародний день ромів;

– Міжнародний день ромів; 11 квітня – Міжнародний день звільнення в'язнів фашистських концтаборів;

– Міжнародний день звільнення в'язнів фашистських концтаборів; 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України; Всесвітній день авіації й космонавтики;

– День працівників ракетно-космічної галузі України; Всесвітній день авіації й космонавтики; 15 квітня – День кримінального розшуку;

– День кримінального розшуку; 17 квітня – День пожежної охорони;

– День пожежної охорони; 18 квітня – Міжнародний день пам'ятників і видатних місць; День пам'ятників історії та культури;

– Міжнародний день пам'ятників і видатних місць; День пам'ятників історії та культури; 19 квітня – День довкілля;

– День довкілля; 20 квітня – Великдень;

– Великдень; 23 квітня – Міжнародний день секретаря; Всесвітній день книги та авторського права; Всеукраїнський день психолога;

– Міжнародний день секретаря; Всесвітній день книги та авторського права; Всеукраїнський день психолога; 26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф;

– Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф; 28 квітня – Всесвітній день охорони праці;

– Всесвітній день охорони праці; 29 квітня – Міжнародний день танцю.

Коли українці відпочиватимуть у квітні 2025 року

У зв'язку з воєнним станом в Україні у квітні, як і у попередні місяці, вихідними будуть лише субота та неділя. Українці відпочиватимуть 8 днів, а саме 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27 квітня, а працюватимуть 22 дні – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 і 30 квітня.