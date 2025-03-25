25 березня, 13:14
Календар свят на квітень 2025: чи будуть додаткові вихідні
Основні тези
- У квітні 2025 року українці відзначатимуть кілька професійних і міжнародних свят.
- Через воєнний стан вихідними у квітні будуть лише субота та неділя.
У квітні українці відзначатимуть Великдень і декілька професійних та міжнародних свят. Зокрема, День вебмайстра, День геолога та День працівника слідчих органів.
Водночас громадяни матимуть можливість вдосталь відпочити. Про свята, які відзначатимуть українці у квітні 2025 року – розповідає LifeStyle24.
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Календар свят на квітень 2025
- 1 квітня – День сміху;
- 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книги;
- 4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки; Міжнародний день інтернету; День вебмайстра;
- 6 квітня – День геолога; День працівника слідчих органів;
- 7 квітня – Всесвітній день здоров'я;
- 8 квітня – Міжнародний день ромів;
- 11 квітня – Міжнародний день звільнення в'язнів фашистських концтаборів;
- 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України; Всесвітній день авіації й космонавтики;
- 15 квітня – День кримінального розшуку;
- 17 квітня – День пожежної охорони;
- 18 квітня – Міжнародний день пам'ятників і видатних місць; День пам'ятників історії та культури;
- 19 квітня – День довкілля;
- 20 квітня – Великдень;
- 23 квітня – Міжнародний день секретаря; Всесвітній день книги та авторського права; Всеукраїнський день психолога;
- 26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф;
- 28 квітня – Всесвітній день охорони праці;
- 29 квітня – Міжнародний день танцю.
Коли українці відпочиватимуть у квітні 2025 року
У зв'язку з воєнним станом в Україні у квітні, як і у попередні місяці, вихідними будуть лише субота та неділя. Українці відпочиватимуть 8 днів, а саме 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27 квітня, а працюватимуть 22 дні – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 і 30 квітня.