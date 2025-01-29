Календар свят на останній місяць зими: чи будуть додаткові вихідні в лютому 2025

У лютому українці відзначатимуть День єднання та декілька професійних і міжнародних свят. Зокрема, День бармена, День комп'ютерника та День закоханих.

Водночас громадяни матимуть можливість вдосталь відпочити. Про свята, які відзначатимуть українці у лютому 2025 року – розповідає 24 Канал.

Цікаво Православний календар на лютий 2025 року: які свята відзначатимуть українці

Календар свят на лютий 2025

2 лютого – Стрітення Господнє.

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку.

6 лютого – Міжнародний день бармена.

9 лютого – Міжнародний день стоматолога.

11 лютого – День безпечного Інтернету; Всесвітній день хворого.

13 лютого – Всесвітній День радіо.

14 лютого – День Святого Валентина; День комп'ютерника.

15 лютого – Міжнародний день дітей, хворих на рак; День вшановування учасників бойових дій на території інших держав.

16 лютого – День єднання України.

19 лютого – День Державного герба України.

20 лютого – День Героїв Небесної Сотні; Всесвітній день соціальної справедливості.

21 лютого – Міжнародний день рідної мови.

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

24 лютого – початок повномасштабної війни Росії проти України.

25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.

26 лютого – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Чи будуть додаткові вихідні у лютому 2025

Важливо зазначити, що в Україні триває воєнний стан. Тому вихідні з нагоди свят скасовані. Традиційно українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю, а саме 8 днів: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 і 23 лютого. Водночас працюватимуть люди – 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 та 28 лютого.