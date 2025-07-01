1 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна працювати на городі та у полі

Сьогодні, 1 липня, віряни відзначають день пам'яті безсрібників і чудотворців Косми й Даміана. Вони зцілювали людей та тварин, не беручи за це жодної плати. З цієї причини їх і називають "безсрібниками".

У цей день наші предки намагались вести спокійний спосіб життя, відмовляючись від роботи у землі. Про заборони й прикмети на 1 липня читайте в матеріалі LifeStyle24.

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День пам'яті безсрібників і чудотворців Косми й Даміана

Варто зазначити, що у церковній історії є декілька пар святих зі згаданими іменами, однак найвідоміші з них ті, хто жили у III столітті в Азії (сьогоднішня Туреччина). Косма і Даміан були рідними братами.

Вони вивчали лікарське мистецтво, а хворих зцілювали молитвою та лікарськими засобами (ймовірно, йдеться про використання різних трав і настоянок). Через те, що брати не брали грошей за своє цілительство, вони здобули широку популярність. Цікаво, що навіть після смерті Косми та Даміана, люди звертались до них у молитвах із проханнями зцілитись, а ті, своєю чергою, допомагали, рятуючи вірян від недуг.

Що не можна робити у цей день

Не варто організовувати гучних святкувань, адже 1 липня треба проводити спокійно та у молитві.

Не можна працювати на городі та у полі, адже у цей день земля "відпочиває", то її краще не чіпати.

Треба відмовитись від убивства тварин і птахів, адже згаданих святих вважали покровителями худоби.

Народні прикмети

Якщо у цей день буде спекотно та сухо – в серпні очікуйте на дощовий місяць.

Якщо ранок ясний, то буде гарний врожай зерна.

Якщо вдень буде гроза, то буде багатий урожай горіхів.

Якщо сонце сідатиме в хмари, то наступного дня буде дощ.

Що ще відзначають

В Україні відзначають День державного реєстратора від 2022 року. Також з 2019 року заведено святкувати День слідства, а від 1995 року щорічно, 1 липня, відзначається День архітектури України.

Важливо пам'ятати, що є певні правила, яких варто дотримуватись, коли вішаєте ікони вдома.