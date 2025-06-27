Однак мало просто мати ікони вдома. Вірянам важливо знати, як правильно їх розміщувати, щоб створити сприятливу атмосферу для молитви та внутрішнього спокою у рідних стінах, розповідає LifeStyle24.

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Як правильно вішати ікони вдома

Під час молитви християни повертаються обличчям на схід, тому найкраще вішати ікони на східній стіні та в кутку. Якщо такої можливості немає, то варто обрати частину кімнати, яка є найближчою до цього напрямку. Водночас образи не слід вішати поряд із телевізором, комп'ютером чи іншими предметами, які відвертають увагу. Ідеально, якщо це буде окрема та світла зона в оселі. А щоб було зручно молитися, ікони краще розташовувати на рівні очей або трохи вище.

Традиційно у центрі домашнього іконостаса розміщують образи Ісуса Христа та Пресвятої Богородиці. Якщо ви дивитеся на ікони, то Спаситель має бути праворуч, а Діва Марія – ліворуч. Крім цього, ікони святих, зокрема покровителів членів родини, можна розмістити нижче або збоку від центральних образів.

Як правильно вішати образи / Фото Pinterest

Що цікаво, образи можна як поставити на полицю, так і закріпити на стіні, прикрасивши їх лампадками, живими квітами та вишитими рушниками. Втім, слід уникати місць, де на ікони потраплятимуть прямі сонячні промені, щоб не пошкодити зображення.

Важливо додати, що християни мають слідкувати за чистотою образів та простору навколо них. Якщо якась ікона потребує реставрації, то її можна тимчасово зберігати в іншому шанобливому місці.

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