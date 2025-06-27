Однако мало просто иметь иконы дома. Верующим важно знать, как правильно их размещать, чтобы создать благоприятную атмосферу для молитвы и внутреннего покоя в родных стенах, рассказывает LifeStyle24.

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Как правильно вешать иконы дома

Во время молитвы христиане поворачиваются лицом на восток, поэтому лучше всего вешать иконы на восточной стене и в углу. Если такой возможности нет, то стоит выбрать часть комнаты, которая является ближайшей к этому направлению. В то же время образы не следует вешать рядом с телевизором, компьютером или другими предметами, которые отвлекают внимание. Идеально, если это будет отдельная и светлая зона в доме. А чтобы было удобно молиться, иконы лучше располагать на уровне глаз или чуть выше.

Традиционно в центре домашнего иконостаса размещают образы Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Если вы смотрите на иконы, то Спаситель должен быть справа, а Дева Мария – слева. Кроме этого, иконы святых, в частности покровителей членов семьи, можно разместить ниже или сбоку от центральных образов.

Как правильно вешать образы / Фото Pinterest

Что интересно, образы можно как поставить на полку, так и закрепить на стене, украсив их лампадками, живыми цветами и вышитыми полотенцами. Впрочем, следует избегать мест, где на иконы будут попадать прямые солнечные лучи, чтобы не повредить изображение.

Важно добавить, что христиане должны следить за чистотой образов и пространства вокруг них. Если какая-то икона нуждается в реставрации, то ее можно временно хранить в другом уважительном месте.

Напомним, что, что ранее мы писали о запретах для христиан.