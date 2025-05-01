1 травня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна брати гроші в борг

1 травня віряни вшановують пам'ять святого пророка Єремії. Він передбачив багато подій, зокрема пов'язаних із життям юдеїв.

У цей день наші предки збирали лікувальні трави в лісі. Про заборони й прикмети на 1 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті пророка Єремії

Він народився у сім'ї священника поблизу Єрусалима. У 15-річному віці Єремія отримав дар пророцтва і відтоді почав передбачати майбутнє. Крім цього, святий викривав юдеїв за відступництво від Бога та поклоніння ідолам, пророкуючи їм війну та лихо. Однак люди не слухали його та навіть намагалися вбити. Попри це, Єремія продовжив передбачати події та з часом одне з них втілилося в реальність. Зокрема, те, що вавилонський правитель Навуходоносор забере життя багатьох людей та зруйнує Єрусалим. Після цього пророк вирушив до Єгипту, де прожив чотири роки. Там його поважали місцеві жителі, адже він постійно їм допомагав. Втім, якось святий передбачив, що вавилонський правитель знищить юдеїв, але ті йому не повірили. Євреї вбили Єремію, однак згодом його пророцтво таки збулося.

Що не можна робити

Не слід брати гроші в борг, бо тоді накличете фінансові труднощі.

Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не рекомендується виконувати важку фізичну роботу.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то зима буде суворою.

Якщо небо безхмарне, то літо буде спекотним.

Якщо вранці побачите надворі росу, то на наступний день буде гарна погода.

Якщо сьогодні ясна погода, то цьогоріч буде рясний врожай.

Що ще відзначають

Міжнародний день праці. Його щорічно відзначають 1 травня. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1886 році, відбулися страйки робітників у Чикаго. Люди прагнули скоротити робочий день з 15 до 8 годин. Внаслідок акцій протесту загинули кілька поліціянтів і протестувальників. Через два роки 1 травня офіційно встановили Днем боротьби за права робітників.