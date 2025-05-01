В этот день наши предки собирали лечебные травы в лесу. О запретах и приметах на 1 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти пророка Иеремии

Он родился в семье священника вблизи Иерусалима. В 15-летнем возрасте Иеремия получил дар пророчества и с тех пор начал предсказывать будущее. Кроме этого, святой обличал иудеев за отступничество от Бога и поклонение идолам, предсказывая им войну и беду. Однако люди не слушали его и даже пытались убить. Несмотря на это, Иеремия продолжил предсказывать события и со временем одно из них воплотилось в реальность. В частности, то, что вавилонский правитель Навуходоносор заберет жизни многих людей и разрушит Иерусалим. После этого пророк отправился в Египет, где прожил четыре года. Там его уважали местные жители, ведь он постоянно им помогал. Впрочем, как-то святой предсказал, что вавилонский правитель уничтожит иудеев, но те ему не поверили. Евреи убили Иеремию, однако впоследствии его пророчество таки сбылось.

Что нельзя делать

Не следует брать деньги в долг, потому что тогда привлечете финансовые трудности.

Не стоит ссориться и спорить с родными.

Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Не рекомендуется выполнять тяжелую физическую работу.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то зима будет суровой.

Если небо безоблачное, то лето будет жарким.

Если утром увидите на улице росу, то на следующий день будет хорошая погода.

Если сегодня ясная погода, то в этом году будет обильный урожай.

Что еще отмечают

Международный день труда. Его ежегодно отмечают 1 мая. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1886 году, состоялись забастовки рабочих в Чикаго. Люди стремились сократить рабочий день с 15 до 8 часов. В результате акций протеста погибли несколько полицейских и протестующих. Через два года 1 мая официально установили Днем борьбы за права рабочих.