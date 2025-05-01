В этот день наши предки собирали лечебные травы в лесу. О запретах и приметах на 1 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти пророка Иеремии
Он родился в семье священника вблизи Иерусалима. В 15-летнем возрасте Иеремия получил дар пророчества и с тех пор начал предсказывать будущее. Кроме этого, святой обличал иудеев за отступничество от Бога и поклонение идолам, предсказывая им войну и беду. Однако люди не слушали его и даже пытались убить. Несмотря на это, Иеремия продолжил предсказывать события и со временем одно из них воплотилось в реальность. В частности, то, что вавилонский правитель Навуходоносор заберет жизни многих людей и разрушит Иерусалим. После этого пророк отправился в Египет, где прожил четыре года. Там его уважали местные жители, ведь он постоянно им помогал. Впрочем, как-то святой предсказал, что вавилонский правитель уничтожит иудеев, но те ему не поверили. Евреи убили Иеремию, однако впоследствии его пророчество таки сбылось.
Что нельзя делать
- Не следует брать деньги в долг, потому что тогда привлечете финансовые трудности.
- Не стоит ссориться и спорить с родными.
- Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
- Не рекомендуется выполнять тяжелую физическую работу.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то зима будет суровой.
- Если небо безоблачное, то лето будет жарким.
- Если утром увидите на улице росу, то на следующий день будет хорошая погода.
- Если сегодня ясная погода, то в этом году будет обильный урожай.
Что еще отмечают
Международный день труда. Его ежегодно отмечают 1 мая. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1886 году, состоялись забастовки рабочих в Чикаго. Люди стремились сократить рабочий день с 15 до 8 часов. В результате акций протеста погибли несколько полицейских и протестующих. Через два года 1 мая официально установили Днем борьбы за права рабочих.