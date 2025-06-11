Яке церковне свято у середу, 11 червня: чому сьогодні не можна носити чорний одяг

11 червня віряни вшановують пам'ять святих апостолів Варфоломія і Варнави. Вони були відданими учнями Ісуса Христа та загинули мученицькою смертю.

У цей день наші предки збирали лікарські трави в лісі та робили з них обереги. Про заборони й прикмети на 11 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

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День пам'яті святих апостолів Варфоломія й Варнави

Святий Варфоломій був одним із дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. Господь назвав його "істинним ізраїльтянином, в якому немає лукавства". За життя Варфоломій проповідував у Індії та Вірменії. Відомо, що він переклав Євангеліє від Матфея санскритом, а також врятував царську доньку, що призвело до хрещення цілого народу. Однак язичникам не подобалася діяльність святого, тому ті вирішили його схопити та відсікти йому голову. Так, Варфоломій загинув мученицькою смертю.

Апостол Варнава народився на Кіпрі й також був учнем Христа. Разом з апостолом Павлом святий проповідував у багатьох країнах світу, зокрема в Італії, де заснував єпископський престол у Медіолані. Після повернення на Кіпр чоловік загинув від рук юдеїв, які побили його камінням і намагалися спалити тіло у вогнищі.

Що не можна робити

Не слід пліткувати та заздрити.

Не можна конфліктувати та сперечатися з близькими.

Не варто носити чорний одяг, бо тоді притягнете негаразди в дім.

Не рекомендується виносити сміття ввечері.

Народні прикмети

Якщо почуєте вранці бджіл, то очікуйте на дощ.

Якщо ввечері тепло, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо сьогодні небо хмарне, то незабаром буде холодно.

Якщо вранці помітите на траві росу, то скоро потеплішає.

Що ще відзначають

Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози. Його щорічно відзначають 11 червня. Головна мета свята – проінформувати людей про рак передміхурової залози та важливість його лікування.

Про інші міжнародні й професійні свята червня 2025 року – читайте далі в нашому матеріалі.