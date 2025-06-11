В этот день наши предки собирали лекарственные травы в лесу и делали из них обереги. О запретах и приметах на 11 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

Интересно Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы

Святой Варфоломей был одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. Господь назвал его "истинным израильтянином, в котором нет лукавства". При жизни Варфоломей проповедовал в Индии и Армении. Известно, что он перевел Евангелие от Матфея на санскрите, а также спас царскую дочь, что привело к крещению целого народа. Однако язычникам не нравилась деятельность святого, поэтому те решили его схватить и отсечь ему голову. Так, Варфоломей погиб мученической смертью.

Апостол Варнава родился на Кипре и также был учеником Христа. Вместе с апостолом Павлом святой проповедовал во многих странах мира, в частности в Италии, где основал епископский престол в Медиолане. По возвращении на Кипр мужчина погиб от рук иудеев, которые избили его камнями и пытались сжечь тело в костре.

Что нельзя делать

Не следует сплетничать и завидовать.

Нельзя конфликтовать и спорить с близкими.

Не стоит носить черную одежду, потому что тогда притянете проблемы в дом.

Не рекомендуется выносить мусор вечером.

Народные приметы

Если услышите утром пчел, то ожидайте дождь.

Если вечером тепло, то в этом году будет хороший урожай.

Если сегодня небо облачное, то вскоре будет холодно.

Если утром заметите на траве росу, то скоро потеплеет.

Что еще отмечают

Всемирный день борьбы с раком предстательной железы. Его ежегодно отмечают 11 июня. Главная цель праздника – проинформировать людей о раке предстательной железы и важности его лечения.

О других международных и профессиональных праздниках июня 2025 года – читайте далее в нашем материале.