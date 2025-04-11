11 квітня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна влаштовувати гучні святкування

11 квітня віряни вшановують пам'ять святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського. Він не хотів поклонятися ідолам, тому язичники його вбили.

У цей день наші предки збирали березовий сік. Про заборони й прикмети на 11 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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День пам'яті священномученика Антипи

Він жив приблизно в I столітті в місті Пергамі та був учнем святого апостола Іоанна Богослова. Чоловік віддано служив Богу та очолював єпископську кафедру. Однак у місті розвивалося язичництво, тому багато людей поклонялися ідолам. На відміну від інших містян, Антипа відмовлявся приносити жертву язичницьким богам, оскільки сповідував християнство. Одного разу жерці вирішили позбутися святого. Якось святого схопили та почали катувати. До самої смерті він молився, демонструючи відданість вірі.

Що не можна робити

Не слід в'язати та вишивати.

Не можна сваритися та сперечатися з близькими.

Не рекомендується планувати майбутнє.

Не варто влаштовувати гучні святкування, бо досі триває Великий піст.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде сніг, то цьогоріч буде неврожай.

Якщо лід ще не розтанув у річці, то влітку буде холодно.

Якщо піде дощ, то в цьому році буде рясний врожай.

Якщо небо безхмарне, то весна буде теплою.

Що ще відзначають

Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. Його щорічно відзначають 11 квітня. Річ у тім, що саме у цей день, у 1945 році, в'язні концтабору Бухенвальд повстали проти нацистів.

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