В этот день наши предки собирали березовый сок. О запретах и приметах на 11 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.
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День памяти священномученика Антипы
Он жил примерно в I веке в городе Пергаме и был учеником святого апостола Иоанна Богослова. Мужчина преданно служил Богу и возглавлял епископскую кафедру. Однако в городе развивалось язычество, поэтому многие люди поклонялись идолам. В отличие от других горожан, Антипа отказывался приносить жертву языческим богам, поскольку исповедовал христианство. Однажды жрецы решили избавиться от святого. Однажды святого схватили и начали пытать. До самой смерти он молился, демонстрируя преданность вере.
Что нельзя делать
- Не следует вязать и вышивать.
- Нельзя ссориться и спорить с близкими.
- Не рекомендуется планировать будущее.
- Не стоит устраивать громкие празднования, потому что до сих пор продолжается Великий пост.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет снег, то в этом году будет неурожай.
- Если лед еще не растаял в реке, то летом будет холодно.
- Если пойдет дождь, то в этом году будет обильный урожай.
- Если небо безоблачное, то весна будет теплой.
Что еще отмечают
Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Его ежегодно отмечают 11 апреля. Дело в том, что именно в этот день, в 1945 году, узники концлагеря Бухенвальд восстали против нацистов.
Напомним, что ранее мы рассказывали о других профессиональных и международных праздники, которые будут в апреле 2025 года.