Яке церковне свято у суботу, 12 липня: чому сьогодні не можна виходити з дому ввечері

12 липня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія. Вони загинули через відданість вірі.

У цей день наші предки вмивалися росою, щоб зберегти молодість і красу. Про заборони й прикмети на 12 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святих мучеників Прокла та Іларія

Вони народилися поблизу міста Каліпт та жили за часів правління імператора Траяна, який здійснював гоніння на християн. Одного дня Прокла схопили через його віросповідання. Чоловіка змушували принести жертву язичницьким ідолам, але він відмовився. Тоді правитель розлютився і наказав мученику бігти за колісницею. Після цього Прокла повели до стовпа, дорогою до якого чоловік зустрів свого племінника Іларія. Той обійняв дядька і водночас зізнався, що також вірить у Бога. За це Іларія схопили та кинули до в'язниці. Через деякий час Прокла жорстоко вбили стрілами, а його племіннику відсікли голову.

Що не можна робити?

Не слід займатися важкою фізичною працею.

Не можна заздрити, пліткувати та лихословити.

Не рекомендується розповідати комусь погані сни.

Не варто виходити на вулицю після заходу сонця, бо тоді привабите увагу нечистої сили.

Народні прикмети

Якщо надворі туманно, то цьогоріч буде неврожай.

Якщо у лісі побачите багато грибів, то скоро піде дощ.

Якщо на траві помітите росу, то серпень буде спекотним.

Якщо сьогодні холодно, то зима буде суворою.

Що ще відзначають?

Всесвітній день бортпровідника. Це свято щорічно відзначають 12 липня. Що цікаво, професія бортпровідника виникла у Німеччині, а саме у 1928 році. А вже через деякий час до цієї роботи почали залучати американок у США.

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