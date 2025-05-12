Яке церковне свято у понеділок, 12 травня: чому сьогодні не можна ходити в гості до родичів

12 травня віряни вшановують пам'ять святого Германа, патріарха Константинопольського. Він віддано служив Богу та відкрито протистояв іконоборцям.

У цей день наші предки лікувалися травами й проводили час вдома. Про заборони й прикмети на 12 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святителя Германа, патріарха Константинопольського

Він народився в Константинополі у VII столітті. Герман рано втратив батька, адже того вбили за наказом імператора. У зв'язку з цим хлопчика відправили на роботу церковним кліриком. Він займався вивченням Святого Письма, згодом став єпископом міста Кизик, а через деякий час – патріархом Константинопольським. Крім цього, Герман відкрито протистояв іконоборцям, за що його побили та позбавили посади. Так, святому довелося вирушити в монастир, де він провів останні дні свого життя. Герман відійшов у вічність приблизно у 740 році, а його тіло поховали в Константинополі.

Що не можна робити

Не варто ходити в гості до родичів, бо тоді притягнете негаразди.

Не слід лихословити та конфліктувати.

Не можна відмовляти в допомозі нужденним.

Не рекомендується носити чорний одяг.

Народні прикмети

Якщо вранці холодно, то влітку часто дощитиме.

Якщо небо червоне, то літо буде спекотним.

Якщо ввечері хмарно, то очікуйте на різку зміну погоди.

Якщо побачите багато хрущів, то літо буде сухим.

Що ще відзначають

Міжнародний день медичних сестер. Його щорічно відзначають 12 травня. Головна мета свята – вшанувати діяльність фахівчинь, які піклуються про пацієнтів та допомагають рятувати життя.