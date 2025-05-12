Укр Рус
lifestyle 24 Традиції Яке церковне свято у понеділок, 12 травня: чому сьогодні не можна ходити в гості до родичів
12 травня, 07:00
2

Яке церковне свято у понеділок, 12 травня: чому сьогодні не можна ходити в гості до родичів

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 12 травня віряни вшановують пам'ять святого Германа, патріарха Константинопольського.
  • Сьогодні також відзначають Міжнародний день медичних сестер.

12 травня віряни вшановують пам'ять святого Германа, патріарха Константинопольського. Він віддано служив Богу та відкрито протистояв іконоборцям.

У цей день наші предки лікувалися травами й проводили час вдома. Про заборони й прикмети на 12 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Календар релігійних свят на травень 2025 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті святителя Германа, патріарха Константинопольського

Він народився в Константинополі у VII столітті. Герман рано втратив батька, адже того вбили за наказом імператора. У зв'язку з цим хлопчика відправили на роботу церковним кліриком. Він займався вивченням Святого Письма, згодом став єпископом міста Кизик, а через деякий час – патріархом Константинопольським.  Крім цього, Герман відкрито протистояв іконоборцям, за що його побили та позбавили посади. Так, святому довелося вирушити в монастир, де він провів останні дні свого життя. Герман відійшов у вічність приблизно у 740 році, а його тіло поховали в Константинополі.

Що не можна робити

  • Не варто ходити в гості до родичів, бо тоді притягнете негаразди.
  • Не слід лихословити та конфліктувати.
  • Не можна відмовляти в допомозі нужденним.
  • Не рекомендується носити чорний одяг.

Народні прикмети

  • Якщо вранці холодно, то влітку часто дощитиме.
  • Якщо небо червоне, то літо буде спекотним.
  • Якщо ввечері хмарно, то очікуйте на різку зміну погоди.
  • Якщо побачите багато хрущів, то літо буде сухим.

Що ще відзначають

Міжнародний день медичних сестер. Його щорічно відзначають 12 травня. Головна мета свята – вшанувати діяльність фахівчинь, які піклуються про пацієнтів та допомагають рятувати життя.