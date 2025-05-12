Яке церковне свято у понеділок, 12 травня: чому сьогодні не можна ходити в гості до родичів
- 12 травня віряни вшановують пам'ять святого Германа, патріарха Константинопольського.
- Сьогодні також відзначають Міжнародний день медичних сестер.
12 травня віряни вшановують пам'ять святого Германа, патріарха Константинопольського. Він віддано служив Богу та відкрито протистояв іконоборцям.
У цей день наші предки лікувалися травами й проводили час вдома. Про заборони й прикмети на 12 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
Цікаво Календар релігійних свят на травень 2025 року: що відзначатимуть українці
День пам'яті святителя Германа, патріарха Константинопольського
Він народився в Константинополі у VII столітті. Герман рано втратив батька, адже того вбили за наказом імператора. У зв'язку з цим хлопчика відправили на роботу церковним кліриком. Він займався вивченням Святого Письма, згодом став єпископом міста Кизик, а через деякий час – патріархом Константинопольським. Крім цього, Герман відкрито протистояв іконоборцям, за що його побили та позбавили посади. Так, святому довелося вирушити в монастир, де він провів останні дні свого життя. Герман відійшов у вічність приблизно у 740 році, а його тіло поховали в Константинополі.
Що не можна робити
- Не варто ходити в гості до родичів, бо тоді притягнете негаразди.
- Не слід лихословити та конфліктувати.
- Не можна відмовляти в допомозі нужденним.
- Не рекомендується носити чорний одяг.
Народні прикмети
- Якщо вранці холодно, то влітку часто дощитиме.
- Якщо небо червоне, то літо буде спекотним.
- Якщо ввечері хмарно, то очікуйте на різку зміну погоди.
- Якщо побачите багато хрущів, то літо буде сухим.
Що ще відзначають
Міжнародний день медичних сестер. Його щорічно відзначають 12 травня. Головна мета свята – вшанувати діяльність фахівчинь, які піклуються про пацієнтів та допомагають рятувати життя.