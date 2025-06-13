Яке церковне свято у п'ятницю, 13 червня: чому сьогодні не можна виходити на вулицю вранці

13 червня вшановують пам'ять святої мучениці Акилини. Її жорстоко вбили через відданість християнству.

У цей день наші предки закінчували сіяти зернові культури. Про заборони й прикмети на 13 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святої мучениці Акилини

Вона народилася в місті Бібл, що у Фінікії. Дівчина зростала в християнській родині та вже у 12-річному віці навертала однолітків до християнства. Однак про це дізналися інші язичники, тому схопили її. Акилина зазнала страшних мук, але не зреклася своєї віри. Після цього її продовжили бити, а потім кинули за місто. Аж раптом з'явився ангел, який зцілив святу та наказав викрити безбожного намісника, який завдав їй страждань. Так, згодом Акилина постала перед своїм катом, який сказав стратити її. Втім, дівчина відійшла у вічність під час молитви. Відомо, що тіло Акилини поховали за усіма християнськими традиціями.

Що не можна робити

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не слід пліткувати, заздрити та брехати.

Не можна ображати тварин.

Не рекомендується виходити на вулицю вранці, бо тоді привабите негаразди в дім.

Народні прикмети

Якщо надворі тепло, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо сьогодні піде дощ, то влітку буде холодно.

Якщо вранці побачите росу на траві, то очікуйте потепління.

Якщо на небі добре видно зорі, то літо буде спекотним.

Що ще відзначають

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм. Його щорічно відзначають 13 червня. Це свято встановила Організація Об'єднаних Націй у 2015 році. Головна мета цього дня – підвищити обізнаність суспільства про проблеми дискримінації людей з альбінізмом, уродженою відсутністю пігменту шкіри, очей та волосся.

Додамо, що наша редакція вже писала про міжнародні й професійні свята червня 2025 року.