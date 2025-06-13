В этот день наши предки заканчивали сеять зерновые культуры. О запретах и приметах на 13 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святой мученицы Акилины

Она родилась в городе Библ, что в Финикии. Девушка росла в христианской семье и уже в 12-летнем возрасте обращала сверстников в христианство. Однако об этом узнали другие язычники, поэтому схватили ее. Акилина претерпела страшные мучения, но не отреклась от своей веры. После этого ее продолжили бить, а затем бросили за город. Вдруг появился ангел, который исцелил святую и приказал разоблачить безбожного наместника, который нанес ей страдания. Так, впоследствии Акилина предстала перед своим палачом, который сказал казнить ее. Впрочем, девушка отошла в вечность во время молитвы. Известно, что тело Акилины похоронили по всем христианским традициям.

Что нельзя делать

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Не следует сплетничать, завидовать и врать.

Нельзя оскорблять животных.

Не рекомендуется выходить на улицу утром, потому что тогда привлечете проблемы в дом.

Народные приметы

Если на улице тепло, то в этом году будет обильный урожай.

Если сегодня пойдет дождь, то летом будет холодно.

Если утром увидите росу на траве, то ожидайте потепления.

Если на небе хорошо видны звезды, то лето будет жарким.

Что еще отмечают

Международный день распространения информации об альбинизме. Его ежегодно отмечают 13 июня. Этот праздник установила Организация Объединенных Наций в 2015 году. Главная цель этого дня – повысить осведомленность общества о проблемах дискриминации людей с альбинизмом, врожденным отсутствием пигмента кожи, глаз и волос.

Добавим, что наша редакция уже писала о международных и профессиональных праздниках июня 2025 года.