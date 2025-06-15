Яке церковне свято у понеділок, 15 червня: чому сьогодні не можна купатися в річці

15 червня віряни вшановують пам'ять святого пророка Амоса. Він віддано служив Богу та намагався навернути людей до віри.

У цей день наші предки займалися посівними роботами. Про заборони й прикмети на 15 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого пророка Амоса

Він народився в Юдеї та жив у VIII столітті до Різдва Христового. Спершу чоловік працював пастухом, але згодом став одним з дванадцяти малих пророків завдяки своїй вірі. Господь наказав Амосу вирушити до Ізраїльського царства, щоб викрити гріхи народу й правителя, які відвернулися від Бога. Святий пророкував язичникам великі біди, за що зазнав страшних мук і вигнань. Втім, це не зупиняло Амоса, тому він щоразу повертався до людей, щоб продовжити власну справу. Одного дня пророка сильно побили, через що той загинув.

Що не можна робити

Не варто купатися в річці, бо існує високий ризик потонути.

Не слід гуляти в лісі наодинці.

Не рекомендується розважатися та веселитися.

Не можна лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде неврожай.

Якщо надворі туманно, то очікуйте на негоду.

Якщо вранці помітите росу на траві, то в цьому році буде рясний врожай.

Якщо ввечері почуєте спів птахів, то скоро буде спекотно.

Що ще відзначають

День батька. Його щорічно відзначають у третю неділю червня. В Україні це свято встановили у 2019 році Указом тодішнього президента країни Петра Порошенка. У цей день діти дякують своїм татам за любов, підтримку, поради та приклад мужності.