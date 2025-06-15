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15 червня, 07:00
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Яке церковне свято у понеділок, 15 червня: чому сьогодні не можна купатися в річці

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 15 червня віряни вшановують пам'ять святого пророка Амоса.
  • Сьогодні також відзначається День батька, який в Україні святкують у третю неділю червня.

15 червня віряни вшановують пам'ять святого пророка Амоса. Він віддано служив Богу та намагався навернути людей до віри.

У цей день наші предки займалися посівними роботами. Про заборони й прикмети на 15 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого пророка Амоса

Він народився в Юдеї та жив у VIII столітті до Різдва Христового. Спершу чоловік працював пастухом, але згодом став одним з дванадцяти малих пророків завдяки своїй вірі. Господь наказав Амосу вирушити до Ізраїльського царства, щоб викрити гріхи народу й правителя, які відвернулися від Бога. Святий пророкував язичникам великі біди, за що зазнав страшних мук і вигнань. Втім, це не зупиняло Амоса, тому він щоразу повертався до людей, щоб продовжити власну справу. Одного дня пророка сильно побили, через що той загинув.

Що не можна робити

  • Не варто купатися в річці, бо існує високий ризик потонути.
  • Не слід гуляти в лісі наодинці.
  • Не рекомендується розважатися та веселитися.
  • Не можна лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Народні прикмети

  • Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде неврожай.
  • Якщо надворі туманно, то очікуйте на негоду.
  • Якщо вранці помітите росу на траві, то в цьому році буде рясний врожай.
  • Якщо ввечері почуєте спів птахів, то скоро буде спекотно.

Що ще відзначають

День батька. Його щорічно відзначають у третю неділю червня. В Україні це свято встановили у 2019 році Указом тодішнього президента країни Петра Порошенка. У цей день діти дякують своїм татам за любов, підтримку, поради та приклад мужності.